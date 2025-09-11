송중기 "지금 가장 행복…책임감에 설레고 의욕 생겨"

배우 송중기가 바로 지금 가장 행복하다고 했다.

송중기는 10일 유튜브 예능프로그램 '나래식'에 천우희와 함께 나와 최근 삶에 관해 얘기했다.

박나래는 두 사람에게 "내 인생의 청춘, 화양연화는 언제였냐"고 물었다.

송중기는 "흔히 말하는 청춘의 나이는 지났지만 스스로 느끼기에 지금이 가장 행복한 시기"라고 답했다.

그는 "가정이 생기고 적당한 책임감이 주어졌고 그걸 컨트롤 할 수 있는 내공도 생긴 것 같다. 누군가를 책임져야 한다는 사실이 설레고 삶의 의욕이 더 생긴다"고 말했다.

이어 "다양한 면에서 디테일하게 감사함을 느끼는 순간이 많아졌다"고도 했다.

송중기는 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 손더스와 결혼했고, 그 해 아들을 이듬해 딸을 낳았다.

천우희 역시 지금부터 시작이라고 했다.

천우희는 "20대 때는 내가 뭘 잘하는지, 어떤 사람인지도 모르고 헤매며 보냈다. 30대가 되니까 이제 뭔가 해보고 싶다는 의지가 생겼고, 40대를 앞두고는 내가 뭘 좋아하고 잘할 수 있는지, 인생에서 무엇이 의미 있고 재미있는지 기대된다"고 말했따.

