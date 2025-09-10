[단독] ‘피자집 살인’ 현장 못 찾아… 20분 지나서야 도착한 경찰

서울 관악구 조원동 한 가맹 피자가게에서 최근 일어난 살인사건 당시 경찰이 최초 출동 지령 시각으로부터 20분이 지나서야 가게에 도착한 것으로 확인됐다. 이 사건으로 지역경찰 7명, 강력팀 5명, 기동순찰대 15명 등 경력 40명이 출동했고, 최근 개발한 장비까지 동원됐지만 현장을 찾는 데 적잖은 시간이 소요되면서 늦장 대응 아니냐는 시각도 있다.

지난 3일 서울 관악구 신림동 칼부림 사건 현장에서 과학수사대가 현장조사를 하고 있다. 뉴시스

10일 국회 행정안전위원회 소속 양부남 의원(더불어민주당)이 경찰청으로부터 받은 이 사건 상황보고서를 보면 경찰은 지난 3일 오전 10시51분 최초 신고를 접수하고 곧바로 출동 지령을 내렸다. 경찰은 이로부터 20분 지난 오전 11시11분 사건이 벌어진 피자가게에 도착했다. 신고 3분 만에 인근에 도착했지만 신고자로부터 주소를 듣지 못한 탓에 위치값을 조회하는 등 현장을 찾는 데 시간이 소요됐다. 경찰은 구조 대상자 수색을 위해 2021년 개발해 보급한 ‘정밀탐색기’도 사용한 것으로 보인다. 보고서에는 “사건 접수 직후 정밀탐색기를 확인했으나 N(신호없음)으로 확인”이라고 기재됐다.



결국 경찰은 내부에 있던 남성이 직접 문을 열어줘 진입한 것으로 파악됐다. 이 남성이 피의자인 40대 피자가게 사장 A씨인지 피해자 중 한 명인지는 확인되지 않았다. 보고서에는 “오전 11시36분 사장 여자친구가 문을 열려고 했지만 비밀번호가 기억나지 않아 열지 못하고 있던 중 내부에 있던 남성이 문을 열어 내부 확인한 바 주방 쪽에 부상자 쓰려져 있는 상황”이라고 기재됐다. A씨는 현장에 출동한 경찰에 ‘인테리어와 관련해 시비를 벌이다 3명을 칼로 찔렀다’고 진술했다. 다만 사건 경위에 대해선 생각나지 않는다고 답했다.



서울 관악경찰서는 이날 오전 병원에서 퇴원한 A씨에 대한 체포영장을 집행했다. A씨는 자신이 운영하는 피자가게에서 본사 직원 B(49)씨, 인테리어 업자이자 부녀 사이인 C(60)씨와 D(32)씨 등 3명을 주방에 있던 흉기로 공격해 살해한 것으로 조사됐다. 스스로 목숨을 끊으려 한 A씨도 크게 다쳐 병원에서 치료를 받아 왔다.



경찰 관계자는 “그간 병원에서 입원 치료 중이던 A씨를 경찰서로 인치했다”며 “범행 경위에 대해 면밀하게 조사한 후 구속영장을 신청할 예정”이라고 밝혔다.

