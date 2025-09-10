채해병특검, 17일 이종섭 참고인 신분 소환

해병대원 순직 사건 수사 외압 의혹을 수사 중인 채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 17일 이종섭 전 국방부 장관을 참고인 신분으로 소환해 조사한다. 10일 신범철 전 국방부 차관을 피의자 신분으로 불러 조사한 데 이어 지난 정부 최고 국방 책임자들을 본격적으로 겨누고 있다.

이종섭 전 국방부 장관. 연합뉴스

이 전 장관의 변호인은 이날 “채해병 특검에서 17일 오전 10시 참고인 신분으로 조사를 위한 출석 요청을 받았고, 이를 수락했다”고 밝혔다. 이 전 장관 측은 영상 녹화조사를 희망한다는 의사도 전달했다고 한다.



특검은 이 전 장관을 상대로 해병대 채모 상병 순직 사건과 관련된 각종 지시 상황과 이 전 장관이 주호주대사로 임명돼 ‘도피성 출국’을 했다는 의혹 등을 캐물을 방침이다. 특검 조사 과정에서 이 전 장관이 피의자로 전환될 가능성도 점쳐진다.



앞서 이 전 장관은 지난 7월 특검에 보낸 의견서에서 이른바 ‘VIP 격노설’이 나온 대통령실 회의 직후 윤석열 전 대통령에게 순직 해병 사건 관련 전화를 받았다고 시인했다. 신 전 차관은 이날에 이어 11일에도 특검에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받는다. 특검은 11·12일 이틀에 걸쳐 이 전 장관의 최측근으로 알려진 박진희 전 군사보좌관도 소환해 조사한다. 특검은 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹 관련 참고인 신분으로 소환한 김장환 목사(극동방송 이사장) 측이 또다시 불출석 의사를 밝히자 법원에 ‘공판 전 증인신문’을 청구하는 방안을 검토하고 있다.



내란 특검팀(특검 조은석)은 12·3 비상계엄 때 국회에 침투한 계엄군을 이끌었던 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장(대령)을 불러 조사했다. 특검은 계엄 당시 계엄군이 국회 경내에서 취재기자를 폭행한 혐의와 국민의힘의 국회 계엄 해제 의결 방해 의혹 등에 대해 신문한 것으로 알려졌다.



특검은 이날 오전엔 국민의힘 한동훈 전 대표에 대한 증인신문을 서울중앙지법에 청구했다.



계엄 해제 의결 방해 의혹 관련 재판이 시작되기 전에 당시 당대표였던 한 전 대표를 상대로 유의미한 증언을 끌어내려는 목적이다.

