러 드론 격추한 폴란드 “국민 안전 위협”

러시아가 우크라이나에 대한 공세를 강화하면서 확전 우려가 다시 커지고 있는 가운데 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 폴란드가 자국 영공을 침입한 러시아 드론을 직접 타격했다.

10일(현지시간) 나토 소식통에 따르면 이날 새벽 러시아 드론 19대가 폴란드 영공을 침범했다. 폴란드군은 폴란드 F-16, 네덜란드 F-35 전투기 등을 출격시켜 드론 3∼4대를 격추했다. 폴란드군은 “우리 국민의 안전에 실질적인 위협을 가하는 공격행위”라고 맹비난했다.

지난 7일(현지시간) 러시아의 우크라이나 공습 당시 키이우 상공을 비행하는 드론. EPA연합뉴스

2023년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아군은 지속적으로 우크라이나에 대한 드론 공격을 해왔고, 이 과정에서 드론이 인접국인 폴란드 영공을 수차례 침범했다. 그러나 폴란드가 영공에 침입한 러시아 군사자산을 자국 군사력으로 직접 타격한 것은 이번이 처음이라고 영국 BBC방송이 전했다. 그동안 나토 국가들은 우크라이나전에 직접 개입하게 되면 분쟁이 서방과 러시아의 대결로까지 확대될 수 있는 까닭에 무력 사용에 극도로 조심스러운 태도를 유지해 왔다. 그러나 러시아가 서방의 지속적인 종전 압박에도 오히려 우크라이나에 대규모 공세에 나서자 나토 회원국 내부에서도 기류가 바뀌는 흐름이다. 폴란드의 이번 강경 대응도 러시아에 대한 나토의 방위정책 변화가 영향을 미쳤다는 평가가 나온다.

유럽 각국은 이번 사태 원인을 러시아의 ‘도발’로 규정하며 폴란드에 대한 연대를 표명했다.

