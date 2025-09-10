아이유, 새 싱글 ‘바이, 썸머’ 깜짝 발매

가수 아이유(사진)가 10일 새 싱글 ‘바이, 썸머(Bye, Summer)’를 ‘깜짝’ 발표했다고 소속사 이담엔터테인먼트가 밝혔다.



‘바이, 썸머’는 아이유가 떠나는 여름에 전하는 인사를 노래한 곡이다. 아이유는 히트곡 ‘러브 윈스 올(Love wins all)’을 만든 서동환 작곡가와 함께 작곡에 참여하고, 노랫말도 직접 썼다.



이담은 “아이유 특유의 서정적인 보컬, 담백하지만 아름다운 선율, 시원한 밴드 사운드가 어우러져 여름의 끝자락을 느낄 수 있는 곡”이라며 “여름이 저물어가고 선선한 바람이 불기 시작할 무렵 팬들에게 특별한 선물이 되길 바라는 마음을 담았다”고 설명했다.



해당 곡은 앞서 지난해 9월 서울월드컵경기장에서 열린 단독 콘서트에서 아이유가 직접 기타를 치며 무대를 공개한 바 있다. 당시 아이유는 “이번 투어를 하면서 유난히 여름이 긴 느낌이었다”며 “하지만 여러분과 함께해 올여름은 최고의 여름이었다고 말하고 싶다. 여름이 유독 길었고 뜨겁게 사랑했기에 들려주고 싶은 곡”이라고 밝혔다.



아이유는 13∼14일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 팬 미팅을 연다. 그는 드라마 ‘21세기 대군부인’을 촬영 중이다.

