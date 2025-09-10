KT엠모바일, ‘아이폰17’ 출시 맞아 신규 고객에 할인 혜택 제공

KT엠모바일은 10일 애플 ‘아이폰17’ 공식 출시를 맞아 자급제 고객을 대상으로 최대 37만원 상당의 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다. KT엠모바일 제공

KT엠모바일은 10일 애플 ‘아이폰17’ 공식 출시를 맞아 자급제 고객을 대상으로 최대 37만원 상당의 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

오는 30일까지 진행되는 프로모션에서 KT엠모바일은 9월 신규 가입 고객에게 최대 20만원의 혜택을 제공하며, 아이폰17 자급제 고객은 17만원의 특별 혜택을 추가로 받을 수 있다. 자세한 내용은 KT엠모바일 공식 홈페이지 등을 참고하면 된다.

통신업계에 따르면 단말기유통구조개선법 폐지에도 보조금 경쟁이 과열되지 않는 분위기에 약정이나 할부 부담 없이 자유롭게 요금제를 선택할 수 있는 ‘자급제+알뜰폰 꿀조합’이 꾸준히 선택받고 있다.

KT엠모바일은 누적 가입자 185만명 이상의 업계 1위 알뜰폰 사업자로 합리적인 가격과 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 요금제 라인업으로 MZ세대 자급제 이용자에게 높은 인기를 얻고 있다.

KT엠모바일 관계자는 “아이폰17 자급제 고객은 다양한 요금제와 편리한 서비스를 더욱 합리적으로 이용할 수 있을 것”이라고 말했다.

