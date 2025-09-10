‘지지 호소·여론조사 허위 응답 요청’ 정동영 장관, 항소심도 벌금 70만원

제22대 국회의원 선거를 앞두고 허위 사실을 공표한 혐의 등으로 기소된 정동영(72) 통일부장관이 항소심에서도 벌금을 선고받았다.

광주고법 전주재판부 제1형사부(부장판사 양진수)는 10일 공직선거법 위반(사전선거운동 및 허위 사실 공표 등) 혐의로 1심에서 벌금 70만원을 선고받은 정 장관에 대한 항소심에서 검사와 피고인의 항소를 기각하고 벌금 70만원을 선고한 원심을 유지했다.

이에 따라 이 형이 확정되더라도 정 장관은 국회의원직을 유지하고 장관직도 계속 수행할 수 있다.

공직선거법 위반 혐의로 기소된 정동영 통일부장관이 10일 항소심 재판을 받기 위해 광주고법 전주재판부 법정으로 향하고 있다. 연합뉴스

재판부는 1심과 마찬가지로 공소사실 중 사전선거운동에 대해서는 일부 유죄를, 허위 사실 공표 혐의에 대해서는 무죄 판단을 내렸다.

재판부는 “피고인은 사전선거운동에 관해 의례적이고 통상적인 정치 활동이라고 주장한다”며 “하지만 당시 발언 시기와 장소, 내용, 맥락 등에 비춰볼 때 선거와 무관한 행위로 보이지 않는다”고 지적했다.

또 허위 사실 공표에 대해서는 “피고인이 기자의 질문에 답하는 과정에서 의혹 확산을 차단하고자 짧은 시간에 즉흥적으로 말한 것으로 보인다”며 “당황한 피고인이 다소 부정확하고 과장된 표현을 썼더라도 이를 허위 사실을 공표했다고 단정해 처벌하기 어렵다”고 판시했다.

정 장관은 선고 직후 기자들과 만나 “도민 여러분께 걱정을 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다. 앞으로 더 열심히 봉사해서 빚을 갚겠다”고 말했다.

앞서 검찰은 결심공판에서 “피고인의 사전선거운동과 허위 사실 공표가 명백함에도 원심이 사실관계를 잘못 판단해 형량이 너무 가볍다”며 1심 때와 동일한 벌금 400만원을 구형했다.

정 장관은 국회의원 신분이었던 지난해 12월 제22대 총선 공식 선거운동 기간이 아닌 시기에 지역구 내 한 공동주택 위탁관리 업체 종무식과 시무식에서 마이크를 이용해 출마 각오를 밝히고 지지를 호소한 혐의로 기소됐다.

또한, 이후 여론조사 응답 연령을 ‘20대로 해달라’고 요청했다는 의혹에 대한 기자회견에서 “그런 이야기를 한 적이 없다. 가짜뉴스다”라고 부인해 허위사실을 공표한 혐의를 받았다. 그는 이후 녹취록이 공개되면서 일부 사실이 확인되자 “농담성 발언이었고, 진중치 못한 처신이었다”고 해명하며 사과했다.

이에 1심 법원은 올해 3월 정 의원이 선거운동 기간 전에 확성장치를 이용해 선거운동을 한 혐의를 유죄로 인정해 벌금 70만원을 선고했다. 그러나, 이후 기자회견에서 당선을 목적으로 허위사실을 공표한 혐의에 대해서는 무죄를 선고했다.

