한국-스웨덴, 국방협력 양해각서 갱신…방위산업 등 협력 강화

한국과 스웨덴은 9일 ‘2025 서울안보대화(SDD)’를 계기로 요한 베르그렌 국방부 차관과 이두희 대한민국 국방부 차관 간 양자 회담을 통해 국방협력 양해각서(MOU)를 갱신했다고 주한스웨덴대사관이 10일 밝혔다.

2009년 체결된 양해각서를 통해 양국은 국방 군사 정보 교환, 연구개발, 방위산업, 군수 및 유지보수, 군사 기술 협력, 군사 교육 및 훈련, 군수 물자 품질 보증 등 다양한 분야에서 제도적 협력 기반을 강화해 왔다.

스웨덴 요한 베르그렌 차관은 “양국은 핵심적인 민주적 가치를 공유하고 있으며, 안보와 국방 분야에서 오랜 협력의 역사를 가지고 있다. 무엇보다 양국은 최첨단 기술 전문성과 상호 보완적인 방위 산업을 보유하고 있어 향후 국방 연구개발, 방위 산업, 안보 분야에서 한국과의 협력 강화를 희망한다”고 강조했다.

스웨덴 정부는 2025년 6월 새로운 방산 전략을 토대로 방산 생산 역량 및 국방 혁신 강화를 한층 확대하고 있다. 특히 전략물자 공급안보, 방산 수출 확대, 장기 획득소요 지원, 국제협력 등 다양한 분야에서 스웨덴 방산업체들의 역할이 확대될 수 있도록 스웨덴 정부가 전략적으로 지원해오고 있다.

