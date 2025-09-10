“혁신적 경험” “최고 수준 솔루션”…네이버클라우드·SK하이닉스의 ‘AI 강화’

네이버클라우드 김유원 대표(왼쪽)와 SK하이닉스 안현 개발총괄사장이 10일 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 네이버클라우드 제공

네이버클라우드는 SK하이닉스와 인공지능(AI) 서비스 성능과 효율 혁신을 위한 협력을 진행하기로 했다고 10일 밝혔다.

네이버클라우드는 자사가 운영하는 대규모 데이터센터에 SK하이닉스의 최신 하드웨어를 적용하고, 데이터센터 소프트웨어 최적화를 병행함으로써 AI 서비스 응답 속도 향상과 서비스 원가 절감을 동시에 달성한다는 계획이다.

최근 생성형 AI의 급속한 확산으로 서비스 운영 비용 절감과 응답 속도 최적화가 핵심 과제로 떠오르며, GPU 성능을 뒷받침하는 메모리·스토리지 효율은 AI 경쟁력의 중요한 차별화 요소로 부각된다.

네이버클라우드는 이번 협력으로 SK하이닉스의 CXL(Compute eXpress Link)과 PIM(Processing-In-Memory) 등 차세대 메모리 솔루션을 실제 AI 서비스에 적용, GPU 활용 효율을 높이고 전력 소모를 줄이는 등 실질적 성과를 도출할 예정이다.

네이버클라우드는 데이터센터 인프라와 소프트웨어를 아우르는 최적화 경험을 확보해 풀스택 AI 기업으로서의 경쟁력을 한층 보완하게 됐다면서, 나아가 국내 기술 기반의 소버린 AI 인프라 강화에도 기여할 계획이라고 설명했다.

양사는 공동 연구, 특허 출원, 국제 AI 컨퍼런스 참여 등 다양한 협력 활동도 추진한다. 이를 통해 기술적 성과를 글로벌 시장에 적극 알리고, 산업 전반의 AI 생태계 확산을 가속화한다는 계획이다.

네이버클라우드 김유원 대표는 “글로벌 AI 메모리 대표 반도체 기업과의 협업을 통해 인프라부터 서비스까지 아우르는 경쟁력을 강화하고, 고객에게 보다 혁신적인 AI 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.

SK하이닉스 안현 개발총괄 사장(CDO)은 “실제 상용 환경에서의 엄격한 검증을 거쳐 글로벌 AI 생태계가 요구하는 최고 수준의 메모리 솔루션을 제공해 AI 메모리 선도 기업의 위상을 공고히 하겠다”고 말했다.

