정청래 “내가 죽었으면 좋겠단 건가…'망언' 주인공 자수하라”

정청래 더불어민주당 대표가 자신의 교섭단체 연설 도중 ‘역대급 망언’이 나왔다며 “자수하고 사과하라”고 말했다.
정 대표는 10일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 제 연설 중 역대급 망언이 있었다. 진짜 귀를 의심했다"며 영상을 공개했다.
영상에는 정 대표가 전날인 9일 국회 교섭단체 대표 연설에서 "노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라고 하는 부분에서 누군가가 "제발 그렇게 됐으면 좋았을걸"이라고 외치는 목소리가 담겼다.
이에 정 대표는 "제 연설이 마음에 들지 않아 소리 지르고 항의하는 건 알겠는데 어찌 이런 말을 할 수 있는가"라고 했다.
정 대표는 “노상원 수첩은 비상계엄 때 수백, 수천 명을 죽이겠다는 살해 계획이 담긴 것”이라며 “그것을 경고하는 와중에 ‘그때 죽었으면 좋았을 걸’이라고 말한 것”이라고 지적했다.
이어 “믿어지느냐. 이 목소리의 주인공이 저는 낯익다”며 “당신은 누구냐, 제2의 노상원이냐. 자수하고 사과하기 바란다”고 직격했다.
박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “정 대표 말씀의 취지는 국민의힘이 ‘내란 정당’이라는 의혹으로부터 스스로 벗어나야 한다는 점을 강조한 것”이라며 “그럴 때 진정으로 협치로 나아가 국민께 희망을 드릴 수 있다는 뜻으로 이해한다”고 설명했다. 이는 추가적인 국회 윤리위원회 제소 등 당 차원의 조치 여부에 대해서는 선을 그은 것으로 풀이된다.
