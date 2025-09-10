[속보] 李대통령, 내일 취임 100일 기자회견…“되도록 많은 질문 받겠다”

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 오는 11일 취임 100일 기자회견을 앞두고 “되도록 많은 질문을 받겠다”고 했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 10일 용산 대통령실에서 브리핑을 갖고 “내일 오전 10시부터 이재명 정부 출범 100일 기자회견이 열린다. 진행 예정시간은 90분이지만 더 늘어날 수도 있다”며 이같이 밝혔다.

기자회견에는 내외신 기자 152명이 참석할 예정이다. 기자회견의 슬로건은 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’이다. 이 수석은 “더 나은 경제, 더 자주 소통, 더 큰 통합이 콘셉트"라며 "민생경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 등 세파트로 나눠 진행된다”고 설명했다.

이 대통령은 신성장동력과 고용, 부동산과 증시 대책 등 민생과 경제에 대한 구상을 집중적으로 밝힐 방침이다. 기자회견은 앞서 진행된 30일 기자회견과 같이 이 대통령과 기자 간 사전 약속된 질의응답, 즉 약속대련은 없을 예정이다.

다만, 중요 현안에 대한 질문은 각 파트 초반에 소화할 계획이다. 모든 언론이 관심을 가질만한 필수 질문들을 간사들을 통해 수렴해 우선 답한 뒤 명함추첨, 지목을 두루 섞어 소화할 예정이다.

이 수석은 “이번 기자회견의 핵심 그림은 기자의 상징인 펜으로 정했다”며 “우리 사회의 다양한 목소리가 두루 섞이고 통합하며 소통하는 것을 의미한다”고 전했다.

