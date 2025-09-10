문재인 전 대통령 “청주공예비엔날레 세계적인 수준”

문재인 전 대통령이 청주공예비엔날레에 찬사를 보냈다.

청주공예비엔날레조직위원회는 10일 ‘2025 청주공예비엔날레’에 문재인 전 대통령 부부와 조계종 성파 종정 예하가 방문했다고 밝혔다. 현직 또는 전직 대통령 부부가 청주공예비엔날레를 찾은 것은 1999년 김대중 대통령 부부 이후 처음이다.

2025 청주공예비엔날레를 찾은 문재인 전 대통령 부부와 성파스님이 10일 ‘성파선예전’ 전시장에 마련된 사색의 공간에서 대화를 나누고 있다. 청주공예비엔날레 조직위원회 제공

앞서 문 전 대통령 부부는 공예비엔날레 특별전 ‘성파선예전’ 방문의 뜻을 전했다. 이에 성파스님이 맞이하기로 하면서 만남이 이뤄졌다. 이날 안내는 변광섭 집행위원장과 강재영 예술감독이 맡았다.

문 전 대통령은 “청주공예비엔날레를 응원하고자 찾았는데 제 응원이 필요 없을 만큼 이미 너무도 세계적인 수준의 행사라는 게 실감 나고 작품 수준도 정말 대단하다”며 “옛 담배공장이 이렇게 문화제조창이라는 문화의 공간으로 훌륭하게 변화한 모습이 감회가 깊다”고 소감을 전했다.

김정숙 여사는 2019년 청주공예비엔날레 개막식에 이어 두 번째 비엔날레를 찾았다. 김 여사는 “2019년과는 또 다른 편안함으로 작품을 감상했다”며 “세계 공예를 이끌 비엔날레라는 게 느껴졌고 우리나라 작가들의 실력이 눈에 띄게 높아지고 있다는 것이 놀랍고 자랑스럽다”고 말했다.

문 전 대통령 부부는 ‘성파선예전’ 전시장 가운데 마련된 사색의 공간에서 성파스님과 둘러앉아 작품 이야기 등 대화를 나누기도 했다. 성파스님은 “전시장에 두른 100m 한지는 ‘일체’에 관한 것”이라며 “비어 보인다고 해서 하나도 없는 것이 아니라 무한한 것이고 무한한 것이 또 하나이다”라며 “이곳에 오는 이들이 작품을 마주하고 가만히 앉아 소리 없는 소리와 형상 없는 형상을 마주하는 시간이 되길 바란다”고 했다.

