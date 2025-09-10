정청래 대표, 국민의힘 향해 "내란세력과 절연하라는 충언 가볍게 여기지 말라"

10일 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 보여준 영상의 한 장면.

정청래 더불어민주당 대표와 최고위원들이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 지난 9일 자신의 교섭단체 대표 연설 영상을 보고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국민의힘을 향해 "내란 세력과 절연하라는 저의 충언을 가볍게 여기지 말기 바란다."고 밝혔다.

정 대표는 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 제 연설 중에 역대급 망언이 있었다. 진짜 귀를 의심했다."며 지난 9일 자신의 국회 교섭단체 대표연설 영상을 보여줬다.

회의에서 보여준 영상에는 정 대표가 "위기 상황을 만들고 위기 상황을 이용해 민주주의를 죽이려는 세력이 있다는 것을 노상원 수첩을 통해 알게 되었습니다. 노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것입니다. 불귀의 객이 되었을 것입니다."라고 발언하던 중 국민의힘 의원석에서 “제발 그리 됐으면 좋았을 걸”이라는 목소리가 담겼다.

더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

영상을 보여준 정 대표는 "그것이 성공했다면 이재명 대통령도 저도 그때 죽었을 거다. 저 목소리의 주인공이 낯이 익다. 제2의 노상원인가? 목소리의 주인공을 찾는다. 자수하고 사과하시기 바란다."고 말했다.

