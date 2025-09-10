정청래 대표, 국민의힘 향해 "내란세력과 절연하라는 충언 가볍게 여기지 말라"

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국민의힘을 향해 "내란 세력과 절연하라는 저의 충언을 가볍게 여기지 말기 바란다."고 밝혔다.
정 대표는 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 제 연설 중에 역대급 망언이 있었다. 진짜 귀를 의심했다."며 지난 9일 자신의 국회 교섭단체 대표연설 영상을 보여줬다.
회의에서 보여준 영상에는 정 대표가 "위기 상황을 만들고 위기 상황을 이용해 민주주의를 죽이려는 세력이 있다는 것을 노상원 수첩을 통해 알게 되었습니다. 노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것입니다. 불귀의 객이 되었을 것입니다."라고 발언하던 중 국민의힘 의원석에서 “제발 그리 됐으면 좋았을 걸”이라는 목소리가 담겼다.
영상을 보여준 정 대표는 "그것이 성공했다면 이재명 대통령도 저도 그때 죽었을 거다. 저 목소리의 주인공이 낯이 익다. 제2의 노상원인가? 목소리의 주인공을 찾는다. 자수하고 사과하시기 바란다."고 말했다.
