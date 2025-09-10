“알바할래?” 제주 학교 주변 초등생 유괴 시도 30대 회사원 검거

제주에서 초등학생을 유인해 끌고 가려던 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

제주 서귀포경찰서는 미성년자약취유인 미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 10일 밝혔다.

제주 서귀포경찰서 전경.

A씨는 전날 오후 2시 40분쯤 서귀포시 중문동의 한 초등학교에서 170ｍ 떨어진 도로변에서 초등학생 B양에게 구경거리를 보여준다며 ‘알바할래?’ 등의 말로 유인해 차에 태우려 한 혐의를 받는다.

이때 B양이 거부하며 차량 번호를 보려고 하자 A씨는 곧바로 도주한 것으로 알려졌다.

B양의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 3시간여 만에 A씨를 긴급체포했다. B양이 차량 번호를 기억해 검거에 도움이 됐다.

회사원인 A씨는 과거 추행 등 전과가 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

경찰은 피해아동을 보호하고 도교육청에 주의를 당부하는 공문을 보냈다.

앞서 지난 8일 경기도 광명시에서도 귀가하던 초등학교 여학생을 끌고 가려 한 10대 고등학생이 붙잡혔고, 지난달 28일에는 서대문구 홍은동에서 20대 남성 3명이 차를 타고 초등학교 주변을 맴돌며 초등학생들을 유괴하려 한 사건이 발생하기도 했다.

