'창립 30주년' 대구교통공사 유튜브 영상 공모전

대구교통공사는 창립 30주년을 기념해 ‘공사 유튜브 영상 공모전’을 개최한다고 9일 밝혔다.

공모전은 시민과 함께 한 지난 30년을 축하하고, 앞으로의 여정도 같이 만들어 가자는 취지에서 마련했다.

유튜브 공모전 포스터. 대구교통공사 제공

대구도시철도에 관심 있는 시민 누구나 참여 가능하며, 공모 기간은 10월 24일까지다.

공모 주제는 시민의 시각에서 제작한 창립 30주년 축하영상이나 친절·안전·혁신 등 감동·체험 에피소드 중 한 가지를 선택해 제작하면 된다. 영상은 1~2분 이내 가로형 영상으로 제작해 개인 유튜브 채널에 업로드한 뒤, #대구교통공사, #DTRO, #대구교통공사 창립 30주년 축하 해시테크를 반드시 포함시켜야 한다.

이후 네이버폼을 통해 접수할 수 있다. 접수 링크는 공사 홈페이지 내 공지사항, 사회관계망서비스(SNS), 1~3호선 역사 내 부착된 포스터나 배너를 통해 확인할 수 있다. 공모작중 1·2차 심사를 거쳐 총 8편의 수상작을 선정한다. 수상자에게는 총 340만원의 상금과 공사 사장상이 수여된다. 시민이 직접 심사에 참여할 수 있는 SNS 이벤트도 마련할 예정이다.

김기혁 공사 사장은 “유튜브 영상 공모전을 통해 지난 30년간 공사와 동행해 주신 시민 여러분께 감사의 마음을 전하고자 한다”며 “대구도시철도와 영상 제작에 관심 있는 시민 여러분의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

