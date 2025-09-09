바둑판 사라진 탑골공원… 떠도는 노인들 “술꾼 행패가 더 심각” [밀착취재]

9일 서울 종로구 탑골공원 인근에는 이른 아침부터 100명에 가까운 노인들이 모였다. 노인들 사이로 초등학생 4명이 아이스크림을 먹으며 자리를 차지하자 시선이 일제히 쏠렸고, 외국인 커플이 원각사지 10층 석탑 앞에 서자 이를 두고 대화하는 노인들 모습도 보였다. 오전 11시가 되면서 담벼락을 둘러 무료 급식소 입장 줄이 길게 늘어섰고, 정문에는 노인 수십명이 도시락을 받기 위해 한 줄로 도열했다. 이들 일부는 공원 근처에서 식사했고, 나머지는 도시락을 받아들고 어디론가 향했다. 오후가 되자 탑골공원에 남은 노인은 10명도 채 되지 않았다.



서울 종로구청과 종로경찰서가 지난달부터 탑골공원 일대 바둑과 장기 등 오락행위 단속에 나서면서 갈 곳을 잃은 노인들의 불만이 쌓이고 있다. 일부는 다른 공원들로 흩어졌고, 인근 상인들은 매출 감소를 걱정했다. 노인들이 아니라 노숙인을 관리했어야 한다는 지적도 나온다.

서울 종로구 탑골공원 내 오락행위가 금지된 지 한 달여가 지난 9일 노인들이 공원에서 약 700m 떨어진 종묘광장공원에 자리를 잡고 장기를 두고 있다.

탑골공원 인근에서 쉽게 찾아볼 수 있었던 장기판들도 자취를 감췄다. 갈 곳이 없을 때면 이곳에 온다는 한천수(75)씨는 “몇몇 노인들은 반발하지만 대부분 흩어졌다”면서 “보라매공원이나 도봉산, 소요산 등에 가서 주말이면 열리는 각설이 공연으로 시간을 보낸다”고 했다. 구청 등에 따르면 서울시가 탑골공원 인근 서울노인복지센터에 장기실을 마련했지만 단속 이후 이용자가 크게 늘지 않았다. 이들은 20여년 전부터 조성된 종묘광장공원과 복지관에서 바둑을 두거나, 콜라텍이나 서울 시내 다른 공원 등으로 흩어진 것으로 보인다.



종로 인근에서 바둑을 두던 노인들은 “탑골공원 문제는 주취자 때문”이라고 반발했다. 이날 오후 탑골공원에서 약 700m 떨어진 서울 종로구 종묘광장공원에서는 80여명에 달하는 노인들이 바둑을 즐기고 있었다. 탑골공원 단속으로 쫓겨온 이들이다. 바둑판을 두고 머리를 싸맨 ‘선수’들과 구경꾼들은 “기가 막히게 살아나네”, “그렇게 두면 안 되지”라며 추임새를 넣었다.



20여년째 이곳을 관리하는 김모(70)씨는 “탑골공원에서 노숙인들이나 주취자가 장기판을 엎는 식으로 시비를 걸고 갈등을 빚어와 문제가 생긴 것”이라면서 “이곳에서는 속속들이 아는 사람들이라 싸움이 나지 않도록 성격과 수준에 맞춰 대전을 붙인다”고 말했다. 김씨는 매일 오전 7시30분 공원에 와 돗자리와 바둑판을 제공하고 하루 이용료 1000원을 받고 있다고 했다.



매일 탑골공원을 찾았다던 김한덕(85)씨는 “공원에서 쫓겨나서 이곳저곳으로 떠돌고 있다”며 “일부는 복지관으로 갔는데 주말에 열지도 않을뿐더러 구경이나 훈수 두는 것도 못 해 다들 안 간다”고 푸념했다.



탑골공원 인근 상인들도 불만의 목소리를 냈다.



돼지국밥집에서 20년 근무한 김모(62)씨는 “매출이 4분의 1 정도 빠졌다고 봐야 한다”며 “할아버지들이 장기 두면서 국밥 한 그릇, 술 한 잔 내기하는 게 매출에도 도움이 됐다”고 했다. 탑골공원 북문에서 200원짜리 커피를 팔았던 박손서(75)씨는 “수십년간 전국구에서 노인들이 모여들었던 곳”이라면서 “장기 두는 노인들은 길에서 행패를 부리지 않는데, 노인들의 여가 문화를 규제할 것이 아니라 노숙인을 관리했어야 한다”고 목소리를 높였다.



종로구청은 난감하다는 입장이다. 구청 관계자는 “노숙인 문제도 있지만 게임에 심취한 노인들이 담벼락에 노상방뇨 하는 일은 2001년부터 지속해서 있어 왔다”면서 “개방감이 있고 탑골공원과 멀지 않은 곳에 대안 공간을 연내로 마련하려 실무 협의 중”이라고 밝혔다.

글·사진=소진영 기자 solee@segye.com

