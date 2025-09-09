신임 감사원 사무총장에 정상우씨

최재해 감사원장은 9일 신임 감사원 사무총장에 정상우 공직감찰본부장을 임명 제청했다고 밝혔다.

전북 김제 출신인 정 신임 총장은 1968년생으로, 전주 상산고와 서울대 경제학과를 졸업했다. 미 콜로라도대에서 행정학 석사를, 연세대에서 공학박사 학위를 취득했다.

정상우 신임 감사원 사무총장. 감사원 제공

1992년 행정고시 36회로 공직에 입문한 정 총장은 1998년 감사원에 전입한 이래 공직감찰본부장, 감사교육원장, 산업금융감사국장, 국토해양감사국장, 해양지원실장, 재정경제감사국 제1과장 등 요직을 두루 거쳤다.

감사원은 “특히 2013년 전략과제감사단 제1과장 재직 시 ‘공공정보 공유 및 개방 실태’ 감사를 지휘해 공공기관 간 정보공유를 통해 1000억원 이상의 세원을 발굴하고, 실종자 144명이 가족과 재회할 수 있도록 했다”고 강조했다.

정 총장은 2018년 국토해양감사국장으로 재직 시 ‘철도안전 관리실태’, ‘아파트 층간소음 실태’, ‘미세먼지 관리실태’ 등 국민의 일상생활과 밀접한 주제로 다양한 감사를 진행해 국민 편익 증진에 기여했다는 평가도 받는다. 아울러 2020년 실무직원들이 실시한 ‘관리자 리더십 평가’에서 ‘닮고 싶은 관리자’, ‘가장 탁월한 관리자’에 선정됐다.

지난해에는 병무청으로부터 ‘병역명문가’에 선정됐다. 병역명문가는 3대에 걸쳐 현역으로 군 복무를 성실히 마친 경우에 해당한다.

