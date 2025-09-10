조선 빅3, 가스텍 출항… 미래형 선박 경쟁

국내 ‘조선 빅3’가 세계 최대 가스 전시회인 가스텍(Gastech)에 참석해 주요 선사 및 선급에 각 사의 친환경 기술을 소개하고 조선 및 해운산업의 발전 방안을 제시한다. HD현대중공업·한화오션·삼성중공업은 9일부터 12일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 ‘가스텍 2025’에 참가한다. 올해 53회를 이 행사는 전 세계 1000여개 기업이 참여하며 참관객은 5만여명에 달한다.

이탈리아 밀라노에서 열린 ‘가스텍 2025’에 마련된 HD현대 부스 조감도. HD현대 제공

HD현대는 HD한국조선해양·HD현대중공업·HD현대미포·HD현대삼호·HD현대마린솔루션·HD현대일렉트릭 등 6개 계열사가 참석해 친환경·AI 기술이 적용된, 지속가능한 가스선의 미래를 선보인다. 정기선 수석부회장을 비롯해 영업·연구개발·엔지니어링 분야 임직원들이 함께 현장을 찾았다.



HD현대는 전시기간 글로벌 선급으로부터 기술인증을 받고 기업들과 양해각서(MOU)를 체결하는 등 총 36건의 행사에 참여한다. 노르웨이선급(DNV) 등으로부터 △선수 거주구 △풍력보조추진장치 등을 적용한 미래형 가스선에 대한 기본인증을, 미국선급(ABS)으로부터는 선원의 개입 없이도 연료 사용을 줄여주는 인공지능(AI) 기반 솔루션에 대한 인증을 받는다.



한화오션은 무탄소 시대를 향한 연료전환의 전 과정과 선박의 전 생애주기에 걸친 통합해양 솔루션을 제시한다. 한화오션은 이번 가스텍에서 17만4500CBM급 무탄소 액화천연가스(LNG)운반선을 모형을 공개한다. 암모니아 가스터빈 기반 무탄소 전기추진선으로 개발 중이다. 이 외에도 쇄빙LNG운반선, LNG 벙커링선 등과 함께 세계 최초로 건조한 부유식 LNG생산설비(LNG-FPSO) 등을 전시한다.

삼성중공업과 한국원자력연구원이 개발한 MSR 추진 LNG운반선 조감도. 삼성중공업 제공

삼성중공업은 소형 모듈 원자로를 탑재한 ‘용융염원자로(MSR) 추진 17만4000㎥급 LNG운반선’의 기본인증을 받는다. ABS와 라이베리아 기국으로부터 세계 첫 공인을 받는 ‘MSR 추진 LNG운반선’에는 삼성중공업과 한국원자력연구원이 개념 설계를 수행한 MSR이 추진 동력으로 사용된다. 또한 DNV으로부터 선체 크기를 최적화하고 단열 성능을 개선한 ‘8만㎥급 액화수소 운반선’ 인증을, 영국 선급(LR)에선 ‘풍력보조추진장치 탑재 LNG운반선’에 대한 인증을 받는다.

김희정 기자 hee@segye.com

