구글, 결국 한국 정부 요구 수용…보안시설 지도서 가린다

구글이 위성 이미지 속 보안 시설을 가림 처리하라는 정부의 요구를 수용한다고 9일 밝혔다. 크리스 터너 구글 대외협력 정책 지식 및 정보 부사장이 이날 서울 강남구 구글 스타트업 캠퍼스에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 구글 제공

구글이 한국 정부의 요청에 따라 위성 이미지 속 보안 시설을 가림 처리하고, 국내 좌표 정보 노출 제한 조치를 수용하기로 했다.

구글은 9일 서울 구글 스타트업 캠퍼스에서 열린 기자간담회에서 이 같은 방침을 밝혔다. 크리스 터너 구글 대외협력 정책 지식·정보 부사장은 “정부의 우려를 해소하기 위해 보안 시설 가림 처리와 좌표 정보 비공개 조치 등을 이행할 예정”이라며 “한국 정부와 협력을 강화하고 있다”고 말했다.

한국은 군사·보안상의 이유로 1대 2만5000 축척보다 정밀한 지도의 해외 반출을 금지하고 있다. 구글은 과거에도 지도 반출을 요청했지만 군사 기지 등 민감 정보 유출 우려로 거부당한 바 있다.

터너 부사장은 “구글이 반출을 신청한 지도는 국토지리정보원이 제작한 1대 5000 국가기본도로, 이미 민감한 군사 정보가 제외된 상태”라며 “길 안내 서비스 제공에는 1대 2만5000 축척만으로는 한계가 있다”고 설명했다.

데이터센터 국내 설치 여부에 대해서는 “즉각적인 대응을 위해 책임자를 두고 정부와 핫라인을 운영 중”이라고 덧붙였다.

구글은 앞으로 정부의 지침에 따라 1대 5000 국가기본도 반출 절차를 진행하는 동시에, 지도·구글 어스에서 민감 시설을 추가로 가림 처리할 계획이다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지