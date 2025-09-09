SM그룹 ‘파주 운정 경남아너스빌 리버’, 10일 무순위 청약 진행

SM그룹(회장 우오현)의 건설부문 계열사 삼환기업이 경기 파주 운정신도시에 선보이는 ‘파주 운정 경남아너스빌 리버(A48 블록)’가 오는 10일 무순위 청약을 진행한다고 9일 밝혔다.

‘파주 운정 경남아너스빌 리버’ 조감도. SM그룹 제공

이번 무순위 청약 대상은 △59㎡A 2가구 △59㎡B 1가구 △84㎡A 3가구 등 총 6가구다. 청약 접수는 10일 한국부동산원 청약홈에서 진행되고, 당첨자는 15일 발표된다. 계약은 22일 진행된다.

파주 운정 경남아너스빌 리버의 청약에는 내 집 마련을 원하는 실수요층의 큰 관심이 예상된다. 오는 10월 바로 입주가 가능하다는 점과 판상형 맞통풍 설계, 거실 6.2m와 안방 4.3m의 광폭설계(84㎡ 기준) 등 경남아너스빌 브랜드만의 특화설계가 적용돼 실거주 만족도가 높을 것으로 보인다.

여기에 SM그룹의 건설부문 계열사 경남기업이 지난 7월 국토교통부의 ‘2025년 건설사업자 간 상호협력평가(대기업)’에서 최우수 등급을 받는 등 안전성과 신뢰도가 높아 이에 다른 관심도 더해질 전망이다. 또 2022년 분양 당시 가격으로 공급되는 만큼, 투자 수요도 많을 것으로 예상된다.

업계 관계자는 “최근 파주 운정신도시에서 무순위 청약을 진행한 단지들은 가격경쟁력 때문에 수만 명의 청약자를 모은 바 있다”며 “특히 지난 5월 ‘파주 운정 경남아너스빌 디원(A18 블록)’ 무순위 청약에는 1가구 모집에 무려 1만6000여명이 몰리기도 해 이번에도 경쟁률이 높게 나오지 않을까 싶다”고 말했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지