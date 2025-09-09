성비위 후폭풍...조국혁신당, 11일 비대위원장 선출

조국혁신당이 지도부 총사퇴 이후 비상대책위원장을 선출하기 위해 11일 당무위원회를 개최할 예정이라고 9일 밝혔다.

앞서 혁신당 지도부는 당내 성 비위 파문이 확산하자 지난 7일 전원 총사퇴했다. 이후 11월로 예정된 전당대회 전까지 비대위 체제로 전환해 운영할 방침을 세웠다.

조국혁신당 서왕진 원내대표는 이날 오전 비공개 의원총회 뒤 기자들과 만나 “비대위 구성을 늦추는 것이 바람직하지 않기에 비대위원장을 선출하고자 당헌에 규정된 당무위원회를 소집하는 것을 결정했다”고 말했다.

그러면서 그는 “비대위원장으로 어떤 분이 가장 적절한지를 두고 의원과 시도당, 당원들의 다양한 의견들이 제기됐다. 당무위 개최까지 의견을 모아 당무위에 그 내용을 보고할 것”이라며 “이후 당무위원의 토론을 통해서 당일 결정하는 것으로 진행될 예정”이라고 했다.

회의에서는 비대위원장 후보군으로 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장, 외부 인사 등이 다양하게 거론된 것으로 알려졌다.

서 원내대표는 ‘조 원장 추대론’에 대해 “(조 원장이) 적극적으로 책임지고 문제를 해결하고 끌어가야 한다는 의견도 있고 어려운 상황에서 조국 원장이 나서는 것이 부담이 된다는 의견도 다양하게 있다”고 했다.

이어 “큰 방향에서 조국 원장의 역할에 대한 다양한 논의가 전개되고 있어서 당원, 외부 고문의 의견을 최대한 모아 가장 합치된 의견으로 당무위 때 (비대위원장 후보가) 제안되지 않을까 생각한다”고 말했다.

이번 회의에 당내 성 비위 사건의 책임을 지고 물러난 김선민 전 당대표 권한대행은 건강상의 이유로 참석하지 않았다.

오는 11일 오후 2시 비상대책기구의 구성의 건 등을 의제로 조국혁신당 당무위원회가 소집될 예정이다.

윤성연 기자 ysy@segye.com

