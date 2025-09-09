오세훈 “강남 공급 없인 집값 안정 어려워”…서울시 곧 로드맵 공개

오세훈 서울시장이 9일 오전 서울 마지막 판자촌인 노원구 백사마을 철거 현장을 찾아 재개발 상황을 점검하고 있다. 서울시는 분양·임대를 구분하지 않는 소셜믹스 방식으로 26개 동, 3178세대 규모의 공동주택을 조성해 사회통합의 상징 공간으로 만들 계획이다. 뉴스1

오세훈 서울시장이 정부의 ‘9·7 부동산 대책’에 대해 “강남권 신규 주택 공급이 빠르게 늘지 않으면 집값 안정을 기대하기 어렵다”며 보완책 마련을 예고했다.

오 시장은 9일 노원구 백사마을 재개발 현장을 방문한 자리에서 기자들과 만나 “서울이 집값 상승을 주도하는데 이번 대책에선 서울, 특히 강남 지역 공급 확대 방안이 뚜렷하지 않았다”며 이같이 말했다.

그는 “국민이 가장 궁금해하는 것은 주택 부족으로 인한 가격 상승 상황에서 정부와 서울시가 어떻게 강남에 주택을 많이, 빨리 공급하느냐일 것”이라며 “서울시는 이미 준비해 온 작업을 토대로 실현 가능한 로드맵을 곧 제시해 가격 상승 억제책이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

정부 발표 과정에서 국토교통부와 서울시 간 소통이 부족했다는 지적에 대해서는 “사실과 다르다”며 “전 정권 때처럼 활발하진 않았지만 실무 차원의 의견 교환은 있었다”고 선을 그었다.

앞서 정부는 지난 7일 2030년까지 수도권에서 연간 27만 가구씩 총 135만 가구를 공급하겠다는 계획을 내놨다. 공급 방식은 LH(한국토지주택공사)가 공공택지를 직접 시행하는 방향으로 전환하며, 규제지역 LTV(주택담보대출비율) 강화와 토지거래허가구역 지정권 확대도 포함됐다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

