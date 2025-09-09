李, ‘권성동 의혹’ 7000억 필리핀 토목사업 관련…“즉시 중지 명령”

이재명 대통령이 9일 권성동 국민의힘 의원 개입 의혹이 제기된 필리핀 토목사업의 차관 지원과 관련해 "부정부패 소지가 있는 부실사업으로 판정된 해당 사업에 대해 즉시 절차 중지를 명령했다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 페이스북을 통해 “무엇보다 다행스러운 점은 사업이 아직 착수되지 않은 단계여서 대외경제협력기금(EDCF) 지원 등의 사업비는 지출되지 않았다는 점”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “자그마치 7000억원 규모의 혈세를 불필요하게 낭비하지 않고, 부실과 부패로 이어질 수 있는 위험을 사전에 차단했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 했다.
이 대통령은 해당 의혹을 보도한 기사를 페이스북에 함께 공유했다. 이 대통령은 “언론은 권력의 감시자이자 사회의 부패를 막는 소금과 같은 존재로, 공정한 세상을 이루는 데 핵심적 역할을 한다”며 “이번 탐사보도를 통해 진실을 널리 알리며 국민의 알 권리를 보장해 주신 언론의 용기와 노력에 깊은 감사를 전한다”고 했다.
부실사업으로 판정돼 기획재정부가 차관 지원을 거부했던 대규모 필리핀 토목 사업이 권 의원의 압력으로 뒤늦게 재개됐다고 한 매체는 전날 보도했다.
