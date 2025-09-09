'성 비위 내홍' 혁신당, 11일 비대위원장 선출…조국 등판 주목

조국혁신당이 오는 11일 당무위원회를 열고 성 비위 사태로 인한 내홍을 수습할 비상대책위원장을 선출하기로 했다.



다만 사실상 조국혁신당을 만든 조국 혁신정책연구원장이 비대위원장을 맡는 문제를 놓고는 당내 이견이 계속되고 있다.

조국혁신당 서왕진, 신장식 등 의원들이 지난 8일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 연합뉴스

혁신당 의원들은 9일 사흘째 의원총회를 열고 비대위 구성에 대해 논의했으나 비대위원장 선임 문제에 대해서는 결론을 내지 못했다.



서왕진 원내대표는 의원총회 후 기자들과 만나 11일 당무위 개최 방침을 알리면서 "지도부 총사퇴 이후 더 이상 비대위 구성을 늦추는 것은 바람직하지 않기에 비대위원장을 선출하도록 당헌에 규정된 당무위를 소집하기로 결정했다"고 설명했다.



그는 "비대위원장으로 어느 분이 가장 적절할지 다양한 의견이 제기되고 있어 당무위 개최 때까지 의견을 모아 당무위에 보고드리겠다"며 "당무위에서 토론을 통해 당일에 결정할 것"이라고 전했다.



앞서 김선민 대표 권한대행을 비롯한 혁신당 지도부는 성 비위 사건 논란과 관련해 지난 7일 총사퇴했으며 당은 비대위를 구성키로 했다.



이에 광복절 특사로 사면·복권된 조 원장이 위원장을 맡으며 조기에 전면에 나서는 방안이 거론됐지만, 당내에서는 찬성과 함께 반대 의견도 계속 나오고 있다.



성 비위 사건 발생 및 당 대응과 관련해 당내 절대적인 영향력을 갖고 있는 조 원장 역시 책임에서 자유롭지 못하다는 게 반대 이유다.



피해자 측도 조 원장이 비대위원장을 맡는 것에 반대한다고 공개적으로 밝히기도 했다.



조 원장은 사건 당시 수감 중이었으며 당원이 아니었다는 입장을 밝힌 상태다.



당내에서는 내홍 상황에서 조 원장이 책임감 있게 비대위원장을 맡아 위기에 빠진 당을 수습·재건해야 한다는 의견도 적지 않다.



중앙당 당직자를 비롯해 44명인 현재의 당무위 인적 구성상 조 원장을 비대위원장으로 선임해야 한다는 의견이 더 우세할 것이란 관측이 나온다.



당의 한 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "피해자 측도 동의하고 당 수습도 잘 해낼 수 있는 제3의 인사가 제일 좋겠지만, 구인난과 물리적 시간을 고려하면 부담에도 조 원장이 나서게 되지 않겠느냐"고 전망했다.

