KTL, CCUS 진흥센터 구축 지원…온실가스 감축 앞장

한국산업기술시험원(KTL)은 산업통상자원부 이산화탄소 포집·수송·저장·활용 (CCUS) 진흥센터 구축 사업의 공동기관으로 선정돼 관련 기반 조성에 본격 착수했다고 9일 밝혔다.

CCUS(Carbon Capture Utilization and Storage)란 철강, 시멘트, 석유화학, 폐기물 등에서 발생하는 이산화탄소를 효율적으로 포집해 대기에 누출되지 않도록 수송·저장하거나 다른 물질로 전환해 온실가스를 감축하는 기술을 말한다.

사업단 관계자들이 CCUS 진흥센터 구축사업 착수회의 기념사진을 촬영하고 있다.

미국, 유럽 등 주요 선진국은 이미 CCUS를 탄소중립 실현을 위한 신성장동력으로 보고, 관련 산업 육성을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

우리나라 역시 올해 관련법을 시행하고 본격적으로 CCUS 산업 활성화에 나섰다.

해당 법률은 관련 산업 생태계 조성을 위한 CCUS 진흥센터 설치 및 기업 지원의 법적 근거이기도 하다.

해당 사업에는 총 사업비 386억원이 투입되며, 2027년까지 수소특화산업단지(강원도 삼척시 근덕면)에 단계적으로 조성된다.

삼척시는 해당 산업단지에 센터 건물과 각종 제반시설을 건립한다.

향후 국내 CCUS 기술 경쟁력 강화와 기업 유치, 전문 인력 유입, 시설 구축 등도 계획하고 있다.

센터는 CO2 포집·활용 R&D 지원, 시장 분석, 창업·경영 지원 등 관련 기업의 성장 전주기를 뒷받침하고 관련 인증·실증 수요 대응에 탄력을 더할 계획이다.

이달 8일 KTL을 포함한 삼척시, 한국에너지기술연구원 등 사업단 각 관계자 20여명은 착수회의를 통해 시험·인증 방안을 포함한 CCUS 관련 최신 정보를 공유하고, 심도 있는 토론을 통해 사업 발전 방향을 모색했다.

국내 유일 공공 종합시험인증기관인 KTL은 CCUS 진흥센터 구축 공동기관으로서 보유한 시험인증 역량을 활용해 이산화탄소(CO2) 품질·안전 시험 체계를 구축하고 CCUS 국내외 표준·인증 연계, CCUS 기업 맞춤형 실증·검증 지원 등 센터 핵심 기반 고도화에 집중하겠다고 밝혔다.

구체적으로 △제품·공정별 시험평가 가이드라인 마련 △멀티소스 이산화탄소 품질 변동성 대응 프로토콜 마련 △국제표준(ISO/IEC)과 KS를 연계한 시험평가 제공 등 CCUS 관련 기업의 시장 진입을 앞당기는 데 도움이 되는 사업들을 준비하고 있다.

나아가 센터를 중심으로 향후 △포집 CO2 인입 시설·저장 시험 △순탄소 저감량 평가를 위한 전과정 평가(LCA) 통합관리 시스템 구축 △CO2 허브 터미널 기반 구축 등 CCUS 산업 생태계 활성화를 위한 다양한 관련 세부 사업도 추진할 계획이다.

고영환 KTL 환경기술본부장은 ‶해당 센터를 통해 최고의 CCUS 관련 시험·인증 서비스를 제공하고 관련 기업의 기술 경쟁력 강화를 도울 수 있도록 준비하겠다″고 밝혔다.

KTL은 국내 중소·중견기업의 탄소배출량 산정 지원은 물론 환경·에너지 분야 기술개발, 통합 환경 컨설팅, 표준화 연구 등 국민건강 보호와 환경서비스 향상을 위해 다방면으로 노력하고 있다.

진주=강승우 기자 ksw@segye.com

