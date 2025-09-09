“3300개 매장의 위엄”…미국인이 줄 서는 그 집, 드디어 서울에 뜬다

SPC그룹이 내년 상반기 미국의 멕시칸 프랜차이즈 ‘치폴레 멕시칸 그릴’(Chipotle Mexican Grill)을 서울에 선보인다.

이번 매장은 치폴레가 아시아 시장에 진출하는 첫 사례로, 국내 유통업계의 판도 변화가 예고된다.

치폴레가 성공적으로 안착한다면 한국뿐 아니라 아시아 전역으로의 확산 가능성도 열릴 전망이다. 치폴레 제공

9일 업계에 따르면 SPC그룹은 치폴레 본사와 라이선스 계약 또는 합작 법인 형태로 협력 모델을 확정하고 매장 출점을 준비 중이다.

SPC는 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨 등 글로벌 브랜드 운영 경험을 갖춘 만큼 치폴레의 한국 시장 안착에도 속도를 낼 것으로 보인다.

◆미국서 3300개 매장 운영…“패스트 캐주얼”의 원조

치폴레는 1993년 미국에서 출범한 멕시칸 음식 전문 체인이다. 유기농·글루텐 프리 재료를 기반으로 부리토, 타코, 볼(bowl) 등 맞춤형 메뉴를 제공한다.

고객이 직접 채소, 고기, 콩, 치즈 등을 선택하면 직원이 즉석에서 조리해주는 방식이다. 빠른 서비스와 합리적인 가격을 모두 잡아 ‘패스트 캐주얼 다이닝’이라는 외식 트렌드를 개척했다.

현재 미국 전역에만 3300여 개 매장을 운영하고 있다. 건강과 간편함을 중시하는 MZ세대를 중심으로 폭발적인 인기를 끌고 있다.

특히 코로나19 팬데믹 시기에는 배달·포장 주문 시스템을 강화해 새로운 성장 모멘텀을 확보했다.

서울에 들어설 치폴레 매장은 아시아 지역 첫 진출이라는 상징성이 크다. 최근 국내 소비자들의 식문화가 다변화되면서 멕시칸 음식 수요도 꾸준히 늘고 있다.

향후 현지화 전략, 가격 책정, 배달·포장 시스템 최적화가 성패를 가를 핵심 요소가 될 것으로 보인다. 치폴레 제공

이미 주요 상권에는 부리토·타코 전문점이 자리 잡았지만, 글로벌 대표 브랜드가 본격적으로 뛰어드는 것은 이번이 처음이다.

유통업계 관계자는 “SPC와 같은 대형 유통·외식 기업이 치폴레와 손잡았다는 점은 단순한 매장 개설을 넘어 ‘패스트 캐주얼’이라는 새로운 카테고리 정착을 알리는 신호탄”이라며 “한국 소비자들의 맞춤형·건강식 니즈와 치폴레의 강점이 맞아떨어지면 빠른 확산이 가능하다”고 전망했다.

◆국내 첫 매장 의미는?…경쟁 구도와 전망

치폴레의 한국 진출은 기존 패스트푸드 브랜드에도 적지 않은 자극을 줄 것으로 보인다. 햄버거, 치킨, 샌드위치 중심의 시장에 ‘건강한 패스트푸드’라는 새로운 경쟁축이 추가되기 때문이다.

소비자가 직접 메뉴를 조합하는 ‘선택 경험’은 MZ세대에게 매력적인 요소다.

기존 패스트푸드 업체들이 제공하지 못했던 차별화 포인트로, 향후 국내 외식 시장의 혁신을 촉진할 가능성이 높다.

또 다른 관계자는 “치폴레가 성공적으로 안착한다면, 한국뿐 아니라 아시아 전역으로의 확산 가능성도 열릴 것”이라며 “향후 현지화 전략, 가격 책정, 배달·포장 시스템 최적화가 성패를 가를 핵심 요소가 될 것”이라고 분석했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

