“성실히 빚 갚으면 대전시가 특별 보증”… 소상공인에 최대 7000만원 대출

성실하게 빚을 갚는 소상공인에 대전시가 대출 특별 보증을 선다.

대전시는 지역 소상공인의 금융 부담을 낮추기 위해 270억원 규모의 특별 자금을 마련했다고 8일 밝혔다.

이번 지원은 대출 원리금을 성실히 상환해 온 소상공인과 대전 배달플랫폼 ‘땡겨요’ 가맹 소상공인을 대상으로 한다.

성실상환 소상공인에는 225억 규모의 특별보증을 전국 최초로 도입했고 ‘땡겨요’ 가맹점을 대상으로 45억원의 특별자금을 마련했다.

특별보증을 이용하는 소상공인은 연 2.7%의 이자로 최대 7000만원까지 신청할 수 있다. 신청은 ‘보증드림’ 애플리케이션에서 할 수 있다.

대전신용보증재단과 각 은행 영업점에서 상담이나 심사를 받을 수 있다.

권경민 대전시 경제국장은 “최근 정부의 채무 감면 정책으로 상대적 박탈감을 느끼는 성실상환 소상공인의 역차별 우려를 해소하기 위해 특별보증을 도입했다”고 말했다.

