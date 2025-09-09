허민 유산청장 “2026년 부산 ‘세계유산위’에 北 초청할 것”

허민(사진) 국가유산청장은 내년 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에 북한을 초청할 것이라고 밝혔다.

허 청장은 이날 서울 덕수궁 석조전에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 “내년 세계유산위원회는 정말 주요한 대회로, 북한을 초청하고자 한다”며 “오드레 아줄레 유네스코 사무총장에게 남북이 함께할 수 있는 일을 중재해달라고 서신을 보냈다”고 전했다. 그는 남북 간 교류·협력의 무대로 비무장지대(DMZ)의 중요성을 언급했다. 허 청장은 “내년 세계유산위원회 자체는 부산에서 열리더라도 DMZ에서 ‘평화 선언’을 할 수 있도록 검토해보자고 제안했다”며 “DMZ가 역사·문화·자연이 모두 보존된 세계 유일한 공간인 만큼 북한과 공동으로 세계유산 등재를 추진하면 어떠냐는 의견도 전했다”고 밝혔다.

허 청장은 2018년 이후 중단된 고려 궁궐터인 개성 만월대의 남북 공동조사를 재개하고, 지난 7월 세계유산에 등재된 금강산의 4대 사찰 중 하나인 유점사의 복원 지원을 위한 협력 체계를 구축할 계획이라고 말했다.

박세준 기자 3jun@segye.com

