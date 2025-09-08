전여친에 “자니?” 보내고 이불킥 피했다…카톡 삭제시간 길어지자 삭제량 ‘폭증’

카카오톡 이미지. 카카오톡 캡처

카카오톡에서 이미 전송한 메시지를 삭제할 수 있는 시간이 5분에서 24시간으로 늘어나자 메시지 삭제 건수가 대폭 늘어난 것으로 집계됐다.

8일 카카오에 따르면, 메시지 삭제 기능 업데이트 후 일주일간 일평균 메시지 삭제 이용 건수가 업데이트 직전 일주일 평균 대비 327% 증가했다.

메시지 전송 후 5분이 지난 뒤 메시지를 삭제한 이용자는 일주일간 하루 평균 71만명으로, 전체 삭제 기능 이용자의 30%를 차지했다.

카카오는 지난달 12일 채팅방에서 이미 전송한 메시지를 삭제할 수 있는 시간을 5분에서 24시간 이내로 연장했다. 이는 2018년 삭제 기능을 처음 도입한 지 7년 만의 개편이다.

카카오는 또 메시지를 삭제한 사람을 알 수 없도록 ‘삭제된 메시지’ 표기 방식을 변경했다.

삭제된 메시지에는 이제 “메시지가 삭제되었습니다”라는 문구만 표기돼 삭제자가 누구인지 확인할 수 없다.

기존에는 메시지를 삭제하면 발신자 말풍선에 삭제자 정보가 표시돼 삭제한 사람을 알 수 있었다.

카카오 관계자는 “대화의 부담감을 낮추고 원활한 소통 환경을 조성하기 위해 메시지 삭제 기능을 대폭 개선했다”고 말했다.

