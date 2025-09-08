배우 전향 후 대박 나더니 5년 만에 본업 복귀한 ‘아이돌’

가수 겸 배우 이준영이 성숙미를 업그레이드한 비주얼로 5년 만에 본업으로 돌아온다.
8일 이준영의 소속사 빌리언스는 공식 SNS를 통해 이준영의 첫 번째 미니 앨범 ‘라스트 댄스(LAST DANCE)’의 콘셉트 포토와 리릭 티저를 공개했다.
공개된 사진 속 이준영은 어두운 조명 아래에도 가려지지 않는 화려한 이목구비를 자랑하며 시선을 집중시켰다. 촉촉하게 젖은 ‘웨트 스타일’의 헤어로 특유의 아련한 눈빛과 함께 정면을 응시하는 그의 모습은 팬들을 심쿵하게 했다.
또 다른 컷에서의 이준영은 날렵한 콧날과 턱선을 자랑하며 완벽한 옆태를 선보였다. 한껏 성숙해진 분위기에 더해진 남성미는 새 앨범에 대한 기대감을 증폭시켰다.
함께 공개된 리릭 티저는 금붕어들이 헤엄치는 어항을 관통한 이미지로 오묘한 분위기를 풍겨 시선을 모았다. 여기에 더블 타이틀 곡 중 하나인 ‘그대 내게 왜 이러나요’의 가사 중 일부인 ‘마지막으로 한 번만 돌아서기 전 이거 하나만 내게 대답해요’라는 글귀가 적혀 있어 궁금증을 더했다.
앞서 트랙리스트를 통해 이번 앨범의 더블 타이틀곡이 ‘바운스’와 ‘그대 내게 왜 이러나요’라고 밝힌 바 있어 해당 티저 공개와 동시에 글로벌 팬들의 폭발적인 관심을 이끌었다.
또 ‘인썸니아’, ‘미스터 클린’ 등 다양한 트랙들이 수록돼 한계 없는 음악적 역량을 펼칠 예정이다. 이뿐만 아니라 이준영은 수록곡 ‘미스터 클린’의 작사, 작곡에도 직접 참여하며 단순한 가수가 아닌 뮤지션으로서의 면모도 톡톡히 선보였다.
뮤직비디오 티저는 두 가지 버전인 것으로 알려졌으며, 17일에는 전곡을 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리가 제공된다. 다채로운 콘셉트 포토와 무빙 포스터도 차례로 공개돼 화제를 모으고 있다.
2020년 디지털 싱글 ‘에이팬’ 이후 약 5년 만에 신보를 선보이는 이준영은 최근 넷플릭스 시리즈 ‘멜로무비’ ‘폭싹 속았수다’, ‘약한영웅’ 등에서 열연을 펼치며 연기자로 완벽 변신에 성공했다. 이어 KBS2 ‘24시 헬스클럽’에서는 전작과는 다른 ‘멍뭉미’ 매력을 뽐내면서 주연 배우로서 자리매김했다.
이준영은 이 같은 활약에 힘입어 본업인 가수로서 귀환을 예고하며 또 한 번 가요계가 들썩이고 있다. 그의 ‘라스트 댄스’는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]