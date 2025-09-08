한은 “최고기온 1도 오른 ‘물가 후폭풍’ 2년까지 간다”

하루 최고기온이 평년보다 1도 오를 때 그 충격으로 소비자물가가 2년 이상 지속적으로 상승했다는 한국은행의 연구 결과가 나왔다. 폭염, 폭우 등 이상기후가 물가안정을 위협하는 주요 리스크로 부상하고 있어 이에 대한 국가적 대응책 마련도 중요해질 전망이다.

8일 한국은행이 발표한 보고서 ‘극한기상 현상이 인플레이션에 미치는 영향’에 따르면 일 최고기온, 최다강수량 상승은 소비자물가상승률(CPI)에 상당 기간 유의미한 영향을 미친 것으로 나타났다. 저자는 연정인 한은 지속가능성장실 기후리스크분석팀 과장이다.

보고서는 일 최고기온이 지난 30년간 월별 평균 기온에서 1도 높아질 때를 ‘고온충격’으로, 일 최대강수량이 10㎜ 증가할 때를 ‘강수충격’으로 보고 분석모형을 통해 각 상황이 CPI에 미친 영향을 추정했다. 이에 따르면 고온충격과 강수충격은 발생 즉시 CPI를 각각 0.056%포인트, 0.031%포인트 끌어올린 것으로 나타났다.

이상기후는 즉각적인 영향에 더해 중장기적으로도 물가에 압력을 가했다. 고온충격은 발생 후 24개월간 평균 0.055%포인트, 강수충격은 15개월간 평균 0.033%포인트 상승 압력으로 작용했다. 특히 강수충격은 15개월 뒤 그 영향이 해소된 것과 달리 고온충격은 24개월이 지나도 상승압력이 유지된 것으로 나타났다.

연 과장은 “그간의 선행연구가 극한 기상현상이나 자연재해 영향을 물가에 대한 일시적 교란 요인으로 평가한 것과 차별된다”고 설명했다.

특히 장기화된 이상고온은 물가에 구조적인 변화를 가져온 것으로 추정된다. 연 과장은 “(고온충격 ‘발생’만을 계산한) 물가상승 압력은 대부분 6개월 이내에 소멸됐다”며 “날씨 변동성만으로는 물가에 미치는 영향을 포착하기 어렵고 인플레이션 기대, 가격설정 메커니즘에 구조적인 변화가 야기됐을 가능성을 시사한다”고 설명했다.

우리 사회가 기후변화 속도를 늦추지 못한다면 이상기후로 인한 물가상승은 더욱 확대될 전망이다. 기상청은 온실가스 배출량이 현재와 비슷한 수준으로 유지될 경우 2100년경 일 최고기온이 42.2도까지 오를 것으로 보고 있다. 이 시나리오 하에서 고온충격에 따른 CPI 상승압력은 2031∼2050년 중 평균 0.37∼0.60%포인트, 2051~2100년 중 0.73~0.97%포인트로 현재(0.32∼0.51%포인트)보다 2배가량 증가할 것으로 추정됐다.

연 과장은 “이러한 물가상승 압력을 완화하기 위해 농·축·수산업 등 기후 취약부문의 생산성 및 공급안정성을 확보하고, 재난 대응 인프라 등 기후 적응 투자를 확대해야 한다”고 말했다.

