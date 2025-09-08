‘쿠플 저리가라’ 대형 이벤트 치른 그 기업…이번에 ‘경력직’ 뽑는다

제너시스BBQ 그룹이 오는 21일까지 2025년 경력 사원 채용을 진행한다고 8일 밝혔다.
BBQ는 글로벌 3개 부문과 국내 5개 부문 경력 사원 채용으로 전문 인재와 함께 K-푸드를 선도하는 글로벌 브랜드로의 도약에 나선다.
글로벌 부문은 미국, 캐나다, 필리핀 등 57개국에서 운영 중인 BBQ의 △해외매장 관리 △디자인 △메뉴기획 직군을 모집한다.
국내 부문은 △마케팅 △마켓센싱 △디자인 시공 △비지니스 매니저(Business Manager) △점포개발 부문에서 채용이 이뤄진다.
자세한 내용은 제너시스BBQ 그룹 채용 홈페이지와 사람인에서 확인할 수 있다.
채용은 서류전형, 실무 면접, AI(인공지능)역량검사, 치킨대학 교육 입소 평가 과정을 거쳐 현업에 배치된다.
BBQ 관계자는 “역량 있는 인재들과 함께 BBQ의 가치를 전 세계로 확산시키고, 청년들이 세계 무대에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
