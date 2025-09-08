무신사 뷰티 ‘오드타입’, 일본 이어 동남아 진출 본격화···“100여개 매장 입점 추진”

무신사가 전개하는 뷰티 브랜드 ‘오드타입(ODDTYPE)’이 일본에 이어 동남아 시장에 나선다고 8일 밝혔다.

무신사는 자사가 전개하는 뷰티 브랜드 '오드타입(ODDTYPE)'이 일본에 이어 동남아 시장 진출에 본격적으로 나선다고 8일 밝혔다. 무신사 제공

오드타입은 지난 상반기 말레이시아 헬스·뷰티 스토어 ‘가디언즈(Guardian Malaysia)’와 계약을 체결하고 지난달 주요 점포 2곳에 입점했다. 입점 매장은 말레이시아 내 최대 규모 대형 쇼핑몰인 △이온 빅 암팡(Aeon Big Ampang) △아이오아이 시티 몰 푸트라자야(IOI City Mall Putrajaya)에 위치해 규모가 크고 접근성이 뛰어나다.

가디언즈는 동남아시아 주요 국가에서 운영 중인 종합 리테일 체인으로 말레이시아에서 500개 이상의 매장을 보유한 대표 헬스·뷰티 스토어다. 무신사는 가디언즈의 주요 점포 입점을 시작으로 내년 상반기까지 100여개 매장으로 확대할 방침이다.

오드타입은 가디언즈 매장에서 인기 제품인 △언씬 벌룬 틴트를 포함해 △소 터처블 워터 블러시 △언베일드 스킨 하이라이터 △언씬 듀 글로우 밤 등 28종의 전 라인업을 판매할 예정이다.

오드타입의 글로벌 오프라인 진출은 이번이 두 번째다. 지난해 일본 시장에 진출한 오드타입은 일본 최대 라이프스타일숍인 로프트(LOFT)와 프라자(PLAZA)에 입점했다. 이와 더불어 일본 최대 뷰티 멀티숍 채널인 '앳코스메'에서 판매를 시작해 입지를 확대하고 있다. 온라인으로는 미국 아마존에서 판매 중이며 글로벌 뷰티 플랫폼인 스타일바나(Stylevana)에도 이달 중 입점할 예정이다.

지난해 일본 시장에 진출한 오드타입은 일본 최대 라이프스타일숍인 로프트(LOFT)와 프라자(PLAZA)에 입점했고, 최대 뷰티 멀티숍 채널인 ‘앳코스메’에서 판매를 시작해 입지를 확대하고 있다. 온라인으로는 미국 아마존에서 판매 중이며, 글로벌 뷰티 플랫폼 스타일바나(Stylevana)에도 이달 중 공식 입점 예정이다.

무신사 관계자는 “동남아 시장 진출을 발판으로 향후 싱가포르, 태국 등 글로벌 유통 채널 진출에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]