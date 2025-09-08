서경배 아모레퍼시픽 회장 “2035년까지 매출 15조 원…글로벌 뷰티 선도”

창립 80주년을 맞은 아모레퍼시픽그룹이 오는 2035년까지 연매출을 15조원까지 키우겠다는 목표를 내세웠다.

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장은 지난 4일 용산구 본사에서 개최된 창립기념식에서 이런 내용이 담긴 10년간의 중장기 비전과 전략을 발표했다.

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장. 아모레퍼시픽그룹 제공.

아모레퍼시픽그룹은 지난해 매출이 4조2599억원으로 10년 안에 이를 두 배 넘게 늘리겠다는 것이다.

서 회장은 "향후 10년간 아모레퍼시픽은 매출 15조원 규모의 뷰티·웰니스 글로벌 대표 기업으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.

이어 "현재 50% 수준의 글로벌 매출 비중을 70%까지 높이고, 매출 1조원 이상의 글로벌 메가 브랜드를 적극 육성할 것"이라며 "핵심 사업 영역인 프리미엄 스킨케어 시장에서는 글로벌 톱3으로 도약하겠다"고 말했다.

아모레퍼시픽그룹은 '크리에이트 뉴뷰티'(Create New Beauty)를 비전 슬로건으로 내세우고 이를 구체화할 5대 전략도 공개했다. 5대 전략은 ▲글로벌 핵심 시장 집중 육성 ▲통합 뷰티 설루션 강화 ▲바이오 기술 기반 항노화 개발 ▲민첩한 조직 혁신 ▲인공지능(AI) 기반 업무 전환 등이다.

세계 시장 육성은 한국과 북미, 유럽, 인도·중동, 중국, 일본·아시아태평양(APAC) 등 '펜타곤 5대 시장'을 중심으로 추진한다. 각 지역의 고객 특성에 맞춘 상품과 콘텐츠를 개발하고 글로벌 유통사와의 협업 체계를 강화해 해외 사업 확대에 속도를 낸다는 계획이다.

또 뷰티 전 영역을 포괄하는 통합 포트폴리오를 강화한다. 럭셔리 안티에이징과 더마(피부과학) 카테고리에 집중하고, 헤어케어와 메이크업의 글로벌 진출을 가속한다. 웰니스와 디바이스 사업도 확장할 예정이다.

바이오 기술 기반의 항노화 설루션 개발에도 주력한다. 손상 예방과 노화 지연, 구조 개선 등 핵심 연구 분야에 대한 투자를 확대해 차세대 기술 혁신을 추진해 바이오 뷰티 분야에서 차별화된 경쟁력을 구축한다는 계획이다.

이 밖에 신제품 개발 프로세스를 고도화하는 등 급변하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고, 마케팅과 연구개발, 생산, 물류, 영업 등 주요 부문에 AI를 적용해 고객 대응부터 품질 관리까지 전반적인 운영 수준을 향상한다는 방침이다.

서 회장은 기념사에서 "아모레퍼시픽은 지난 80년간 격동의 시대를 헤쳐 오며 한국 뷰티 산업의 성장과 K뷰티의 세계화를 이끌어왔다"며 "앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이며 시대에 맞는 새로운 아름다움을 제안하는 '뉴뷰티'의 여정을 이어가겠다"고 강조했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

