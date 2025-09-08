'9·7 대출규제' 첫날…신한·하나銀, 비대면 주담대 중단

정부의 '9·7 가계대출 추가 규제'로 일부 시중은행들이 8일 비대면 대출 신청 접수를 중단했다.

이날 금융권에 따르면 신한은행은 비대면 주택담보대출(주담대)와 전세자금대출 취급을 일시 중단했다. 신한은행은 "'가계부채 관리 방안' 시행으로 8일부로 비대면 대출 접수를 제한한다"며 "가까운 영업점을 방문해 달라"고 공지했다.

하나은행도 비대면 주담대 접수를 중단했다. 전날 정부가 발표한 추가 가계대출 규제를 전산 시스템에 반영하기 위한 조치다.

KB국민은행, 우리은행, NH농협은행 등에서는 비대면 주담대 신청을 받고 있다.

앞서 은행들은 정부의 '6·27 가계대출 규제' 발표 직후에도 전산 시스템 반영을 위해 비대면 대출 창구를 한시적으로 중단한 바 있다.

정부는 지난 7일 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구 등 규제지역의 주담대 담보인정비율(LTV)을 50%에서 40%로 강화하고, 1주택자의 수도권·규제지역 내 보증기관 전세대출 한도를 2억원으로 일원화하는 내용의 '가계부채 추가 관리방안'을 발표했다.

