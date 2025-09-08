국방부, 신임 합참차장에 '비육사' 권대원 중장 임명

국방부가 합동참모의장 지명에 따른 후속 조치로 합참차장을 교체했다.

국방부는 "9월 8일부로 합동참모차장을 정진팔 육군 중장에서 권대원 육군 중장으로 교체했다"고 밝혔다.

권 중장(학군 30기)은 지상작전사령부 참모장, 합참 민군작전부장, 39사단장 등을 역임했다. 합동작전 및 위기관리 전문가로서 합참의장을 보좌해 군심을 결집할 역량을 겸비했다는데 국방부 측 설명이다.

국방부는 이번 인사에서 비육사 출신인 권 중장을 합참차장으로 임명하면서 비육사 인사의 폭을 확대한 것으로 풀이된다.

앞서 정부는 지난 1일 합동참모의장으로 진영승 공군 중장을 내정한 바 있다. 해군에 이어 공군이 다시 한번 합참의장 후보자에 오른 것으로, 공군 출신 합참의장 내정은 2020년 9월 원인철 의장 이후 약 5년 만이다.

진 후보자는 현재 국회 인사청문회를 앞두고 있다.

이경호 국방부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 합참차장 인사를 먼저 단행한 배경에 대해 "군 수뇌부 인사의 후속조치로 먼저 조치할 필요가 있다고 판단했다"고 말했다.

나머지 장성들 인사와 관련해서는 "절차가 진행 중인 걸로 알고 있다"고 덧붙였다.

한편, 전임 정진팔 중장의 차기 보직은 추후 심의를 통해 결정될 것으로 알려졌다.

