與 “검찰 해체는 이 대통령의 공, 강력히 뒷받침할 것”

정치검찰 시대 이제 끝낼 것”
더불어민주당 지도부는 8일 검찰청 폐지를 골자로 한 검찰개혁안이 확정된 것은 “권력개혁의 전환점”이라며 “이달 25일 검찰개혁을 포함한 정부조직법 개정안을 반드시 국회 본회의에서 처리하겠다”고 했다.
정청래 대표는 국회에서 주재한 당 회의에서 “국민 여러분께 약속드렸던 것처럼 올 추석 귀향길에 검찰청 폐지라는 소식을 꼭 들려드리도록 하겠다”며 이같이 밝혔다. 정 대표는 “검찰개혁은 역대 정부에서 실패했다”며 “검찰개혁이 성공한다면 그것은 오롯이 이재명 대통령의 강력한 검찰개혁 의지와 정치적 결단 덕분”이라고 했다. “대통령의 결단이 없었으면 불가능한 일”이라며 거듭 이 대통령을 치켜세우기도 했다.
김병기 원내대표는 “검찰개혁과 정부조직 개편은 새로운 대한민국을 향한 큰 걸음”이라며 “정부조직법 개정안 처리는 국민이 외쳐온 정의와 민주주의를 제도 속에 새기는 역사적인 순간이 될 것”이라고 했다. 그는 “권력 앞에서는 약하고 국민 앞에서는 강했던 정치검찰의 시대를 이제 끝낼 것”이라고 강조했다.
지난 5일 국회 법제사법위원회에서 열린 검찰개혁 입법 청문회에 출석한 증인들의 발언도 도마에 올랐다. 정 대표는 ‘건진법사 관봉권 띠지’ 증거 분실 사건과 관련해 서울남부지검 수사관 2명이 모르쇠로 일관한 것을 두고 “검찰이 왜 관봉권 띠지를 분실했는지 조직적인 은폐가 아닌지 국민들은 궁금하다”고 했다. 수사관 중 1명이 미리 준비한 답변지에 비속어로 추정되는 메모를 한 것에 대해선 “청문회를 조롱하고 국민 상식을 우롱한 것”이라고 질타했다.
황명선 최고위원은 국민의힘 권성동 의원으로부터 대북 송금 사건에 이재명 대통령과 이화영 전 경기도 평화부지사가 연루됐다는 ‘허위 진술’을 할 것을 요구받았다는 조경식 전 KH그룹 부회장의 청문회 증언을 조명했다. 황 최고위원은 “이것이 윤석열 정치 검찰과 국민의힘이 짜고 친 이른바 대북 송금 사건이라는 정적 죽이기 각본의 실체”라고 했다.
