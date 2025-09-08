“하마스, 인질 석방하라”… 트럼프, 마지막 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 팔레스타인 무장 정파 하마스를 향해 ‘마지막 경고’라며 인질 석방 및 휴전을 촉구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 7일(현지 시간) 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “모두가 인질의 귀환을 원하고 모두가 이 전쟁이 끝나기를 원한다”라며 “이스라엘은 내 (휴전) 조건을 수락했다”라고 밝혔다.

이어 “이제는 하마스도 (나의 휴전안을) 수락할 때”라며 “나는 하마스에 수락하지 않을 경우의 후과를 경고했다. 이것이 나의 마지막 경고이고, 또 한 번은 없다”라고 했다.

이날 포스트에는 이스라엘이 받아들였다는 휴전 조건과 관련해 구체적 언급은 없었다. 다만 채널12는 이날 휴전 첫날 모든 인질 석방 및 추가 대화를 통한 가자 종전을 골자로 하는 새 휴전안을 보도했다.

채널12에 따르면 이스라엘은 현재 해당 휴전안을 진지하게 검토 중이다. 하마스는 공개 답변하지 않았으며, 사실상 휴전안을 수락할 가능성이 크지 않은 것으로 알려졌다.

이전까지는 하마스가 생존 인질 일부 석방을 조건으로 한 휴전안 수용 의사를 밝히고, 이스라엘은 인질을 한꺼번에 석방하는 포괄적 합의를 고수하며 양측이 이견을 좁히지 못하는 상황이었다.

이날 트럼프 대통령 발언은 이스라엘이 가자 북부 거점 도시 가자시티 점령 작전을 승인하고 공격을 강화하는 가운데 나왔다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

