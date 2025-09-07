李정부 첫 정부조직 개편안 발표…기재부 쪼개고 기후에너지환경부 신설, 검찰청 폐지

이재명정부 첫 정부 조직 개편안이 나왔다. 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 쪼개고, 기후에너지환경부를 신설한다. 검찰청은 폐지해 중대범죄수사청이 행정안전부 소속, 공소청은 법무부 소속으로 신설된다. 방송통신위원회도 폐지하고 방송미디어통신위원회를 신설한다. 아울러 교육부 장관이 겸임하는 사회부총리가 폐지되고 과학기술 및 인공지능(AI) 분야 총괄을 위한 과학기술부총리가 신설돼 과학기술정보통신부 장관이 겸임한다. 여성가족부는 성평등가족부로 개편된다.

다만 검찰 개혁과 관련해선 공포일로부터 1년 뒤 시행하는 것으로 유예 기간을 두고 국무총리실 산하 범정부 검찰 개혁 추진단을 설치하는 등 협의를 거쳐 세부적인 방안을 마련하기로 했다. 정부조직법 개정 등 개편 작업이 마무리되면 중앙행정기관은 19부 3처 20청 6위원회에서 19부 6처 19청 6위원회로 바뀐다.

다음은 7일 윤호중 행정안전부 장관이 정부서울청사에서 발표한 브리핑문 전문.

행정안전부 장관 윤호중입니다.

새 정부 정부 조직 개편방안에 대하여 국민 여러분께 말씀드리겠습니다.

이번 정부 조직 개편은 국민이 원하는 핵심 국정 과제를 이행하고, 새 정부 국정 목표를 뒷받침하기 위한 첫 단계로, 정부 부처 기능을 효율화하고, 기후 위기, AI 대전환 등 복합 문제를 다룰 기반을 구축하는 것을 목표로 하였습니다.

구체적인 개편 방안을 설명드리겠습니다.

첫 번째, 경제 정책 수립·조정과 세입, 세출 등 기능이 과도하게 집중되어 있는 기획재정부를 ｢기획예산처｣와 ｢재정경제부｣로 분리 개편하겠습니다.

먼저, 국무총리 소속으로 ｢기획예산처｣를 신설하고 장관을 국무위원으로 보임하도록 하겠습니다.

｢기획예산처｣는 예산 편성, 재정 정책 및 재정 관리 기능과 함께, 대규모 재정을 수반하는 중장기 국가발전전략을 수립하는 역할을 수행하게 될 것입니다.

아울러, ｢재정경제부｣는 경제 정책 총괄·조정과 세제, 국고, 금융, 공공기관 관리 등의 기능을 수행하고, 재정경제부 장관이 경제부총리를 겸임하도록 하겠습니다.

두 번째, 국내 금융과 국제 금융의 일관성을 확보하고, 금융 위기에 효과적으로 대처하기 위해 금융위원회의 국내금융 기능을 ｢재정경제부｣로 이관하겠습니다.

아울러, 금융위원회는 금융 감독 기능을 수행하는 ｢금융감독위원회｣로 개편하고, ｢금융감독위원회｣에 ‘증권선물위원회’와 ‘금융소비자보호위원회’를 두겠습니다.

금융감독원 내부 조직인 금융소비자보호처를 ‘금융소비자보호원’으로 분리·신설하고, ‘금융감독원’과 ‘금융소비자보호원’을 ｢공공기관의 운영에 관한 법률｣에 따른 공공기관으로 지정하겠습니다.

세 번째, 탄소중립과 에너지 전환을 적극 추진하기 위해 환경부를 ｢기후에너지환경부｣로 개편하겠습니다. 그간 탄소중립은 국가적 차원의 과제로서 강력한 컨트롤타워의 중요성이 강조되어 왔지만, 현행 분산된 정부조직 체계로는 기후변화 대응을 위한 실질적 총괄이 어렵다는 평가를 받았습니다.

이에 일관성 있고 강력한 탄소중립 정책을 추진하기 위해 환경부와 산업통상자원부의 에너지 기능을 통합하여 ｢기후에너지환경부｣로 개편하겠습니다.

다만, 산업 및 통상과 밀접하게 관련이 되어 있는 자원산업 및 원전수출 기능은 산업통상부에 존치하겠습니다.

네번째, 방송정책 기능을 일원화하기 위해 방송통신위원회를 폐지하고, ｢방송미디어통신위원회｣를 신설하겠습니다. 방송통신위원회와 과학기술정보통신부 간 방송정책 기능이 이원화되어 있어 정책 추진 과정에서 갈등과 혼선이 있었습니다.

이에 과학기술정보통신부의 방송진흥 정책 기능을 방송 관련 기능을 총괄하는 ｢방송미디어통신위원회｣로 이관하겠습니다.

다섯 번째, 검찰청을 폐지하고, 중대범죄 수사 기능을 전담하는 ｢중대범죄수사청｣과 공소 제기·유지 기능을 전담하는 ｢공소청｣을 신설하겠습니다.

여섯 번째, 인공지능 거버넌스 체계를 강화하기 위해 과학기술과 인공지능 분야를 총괄·조정하는 과학기술부총리를 신설하고, 과학기술정보통신부 장관이 부총리를 겸임하겠습니다.

현 사회부총리의 경우 넓은 정책 범위 및 낮은 실효성을 고려해 폐지하겠습니다.

아울러, ‘국가인공지능전략위원회’의 기능을 확대 개편하여, 인공지능 컨트롤타워로서 위상을 강화하겠습니다.

일곱 번째, 중소벤처기업부에 소상공인 전담 차관을 신설하겠습니다.

경제 위기 상황에서 소상공인의 생존 가능성을 높이고, 정책적 지원 체계를 확립할 필요가 있습니다.

이에 중소벤처기업부에 소상공인 정책을 전담하는 제2차관을 신설하여, 소상공인 지원·육성과 보호 등 소상공인 관련 기능을 종합적으로 수행하겠습니다.

여덟 번째, 고용노동부의 산업안전보건 정책을 전담하는 산업안전보건본부를 차관급으로 격상하겠습니다.

모든 일하는 사람을 대상으로 하는 산업안전보건 체계를 구축하여, 각종 산업재해 예방·대응 등 산업안전보건 총괄·조정 기능을 강화하겠습니다.

아홉 번째, 국가통계의 총괄·조정 및 통계데이터 관리 기능을 강화하기 위해 통계청을 국무총리 소속 ｢국가데이터처｣로 승격하겠습니다.

인공지능 시대에 통계 및 공공·민간 데이터를 아우르는 범정부 데이터 거버넌스를 확립하여 각종 통계와 데이터 연계·활용 기능을 강화하겠습니다.

열번째, 여성가족부를 ｢성평등가족부｣로 확대 개편하겠습니다.

성평등은 통합과 포용을 실현하기 위한 핵심 가치입니다.

이에 여성가족부를 ｢성평등가족부｣로 개편하여 성평등 정책 컨트롤타워로서의 역할을 강화하고, 성평등 정책 전담 기구도 ‘실’ 단위로 격상하겠습니다.

마지막으로, 특허청을 국무총리 소속 ｢지식재산처｣로 승격하겠습니다.

미래를 선도하는 산업혁신 기반을 마련하기 위해 다양한 분야의 지식재산을 통합 관리할 필요성이 증가하고 있습니다.

이에 ｢지식재산처｣가 지식재산권의 창출과 활용, 보호 기능을 종합적으로 수행하도록 하겠습니다.

이와 같은 내용을 담은 정부조직 개편이 완료되면, 중앙행정기관 규모는 현행 19부 3처 20청 6위원회에서 19부 6처 19청 6위원회로 바뀌게 됩니다.

상당히 많은 내용의 개편을 담고 있으나, 국가 재정 부담을 최소화하고 정부조직을 효율적으로 운영한다는 원칙 아래 정부조직을 무조건적으로 늘리기보다는 일을 잘 할 수 있는 구조로 개편하는 데 집중하였습니다.

이번 개편은 정부조직법 등 법률개정안이 공포되는 시점부터 즉시 시행할 예정입니다.

다만, 내년도 예산안 국회 심사 일정을 고려하여 기획예산처, 재정경제부 및 금융감독위원회 개편은 2026년 1월2일부터, 공소청, 중대범죄수사청 설치는 세부 개편안 마련을 위한 준비기간을 고려하여 법률안 공포일로부터 1년 후에 시행할 계획입니다.

정부가 일할 수 있는 업무 수행 체계가 빠른 시일 내 마련될 수 있도록 국회와 국민 여러분의 많은 관심과 지원을 부탁드립니다.