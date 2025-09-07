6·27 규제 후속… 금융위, 대출수요 관리방안 일문일답

7일 이재명정부 첫 부동산대책과 함께 금융당국도 8일부터 시행되는 대출수요 추가 관리방안을 내놓았다. 앞서 발표된 6·27 규제의 핵심인 ‘주택담보대출(주담대) 한도 6억원’에 이어 이번에는 1주택자에 대한 전세대출 규제를 강화하는 내용이 포함되면서 본격적인 ‘전세대출 조이기’에 돌입했다는 평가다.

금융위원회는 이번 관리방안에서 전세보증기관마다 다른 1주택자의 전세대출 한도를 2억원으로 통일하고, 규제지역(강남3구·용산구)의 가계대출 주택담보대출 담보인정비율(LTV) 상한을 40%로 강화하기로 했다. 사업자대출을 통한 대출규제 우회를 방지하기 위해 수도권·규제지역 내 주택매매·임대사업자의 주담대 취급도 사실상 금지한다.

금융당국은 필요시 전세대출 보증비율 추가 축소, 전세대출 총부채원리금상환비율(DSR) 도입 등 후속 조치도 이어질 것이라며 추가 규제 가능성을 시사했다. 다음은 금융위원회의 대출수요 추가 관리방안의 주요 내용을 질의·응답(Q&A) 형식으로 정리한 것이다.

Q. 추가적인 수요관리 방안을 발표한 배경은?

A. 6·27 대책 발표 이후 둔화하였던 가계부채 증가세가 8월에 다소 확대되고 있으며, 일부 지역의 주택가격 상승세도 지속하고 있다. 또한, 금리 인하 기대감 등으로 부동산 가격 상승에 대한 시장의 기대 심리도 함께하고 있다. 이에 금융위는 6·27 대책의 관리 기조 하에서 일부 내용을 보강하여, 규제지역, 주택매매․임대사업자, 유주택자 전세대출 등에 대한 수요관리를 우선적으로 강화하기로 했다.

Q. 이번 대책의 주요 내용은?

A. 크게 네 가지다. 첫 번째는 규제지역의 가계대출 주담대 LTV 상한을 40%로 강화하는 내용이다. 이와 함께 사업자대출을 통한 대출규제 우회를 방지하기 위해 수도권·규제지역 내 주택매매·임대사업자의 주담대 취급을 제한한다. 또 기관별로 상이했던 유주택자 전세대출 한도를 2억원(수도권·규제지역)으로 일원화한다. 이와 함께 주택금융신용보증기금 출연료를 대출금액별로 차등화하여 출연대상 금융기관의 고액 주담대 취급 유인을 축소한다.

Q. 1주택자의 보유 주택이 수도권·규제지역인 경우에만 전세대출한도가 축소되는 것인지?

A. 1주택자가 보유한 주택 소재지와 관계없이 1주택자가 수도권·규제지역에서 전세대출을 이용하는 경우에 적용된다.

Q. 전세대출 DSR 도입계획은?

A. DSR을 전세대출 등에 대해 확대 적용하는 것은 그간 정부에서 일관되게 밝혀온 입장이다. 다만, 전세대출에 대한 DSR 적용의 구체적 시행시기와 내용 등에 대해서는 아직 확정되지 않았다. 향후 전세대출에 대한 DSR 도입이 가계부채 관리와 서민 주거 안정 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 구체적 시행시기와 방식 등을 결정할 예정이다.

Q. 기존 전세대출 이용자가 대출을 연장할 경우 대출한도가 감액되는지?

A. 기존 주택에 계속 거주하면서 계약 갱신 등을 통해 전세대출 만기를 연장하는 경우에는, 해당 주택에 대한 최초 임대차계약이 금번 대책 시행일 전일(9월7일)까지 체결되었다면, 종전 한도까지 대출 취급 가능하다. 다만, 전세대출 만기 연장 시 대출금액을 증액하는 경우에는 변경된 규정이 적용된다.

Q.주택매매·임대사업자의 주담대 제한은 이미 사업자등록을 한 경우에도 모두 적용되는지?

A. 이미 주택매매업·임대업 사업자등록을 한 경우라도, 조치 시행일부터는 주택매매·임대사업자로서 수도권·규제지역 내에서 주담대(사업자대출)를 받을 수 없다.

Q.주택매매·임대업자의 주담대를 제한할 경우 임차보증금 반환 목적 대출도 금지되면서 임차인이 보증금을 반환받지 못하는 경우가 발생하는 것 아닌지?

A. 주택 임대사업자가 기존 임차인의 임차보증금을 반환하는 목적으로 사업자대출(주담대)을 받는 경우는 허용된다.

Q. 각 조치별 일정은?

A. 8일 이후 신규 신청되는 대출부터 적용된다. 다만 시행일 전일(9월7일)까지 금융회사가 전산 등록을 통해 대출 신청 접수를 완료했거나 금융회사로부터 만기 연장 통보를 받은 차주는 종전 규정이 그대로 적용된다. 또한 같은 날까지 주택매매계약(구입자금)이나 임대차계약을 체결하고 계약금을 납부한 사실을 증명한 경우에도 기존 규정이 적용된다.

집단대출의 경우 이날까지 입주자 모집공고가 난 사업장은 종전 규정이 적용되지만 이후 전매된 분양권은 강화된 규제를 따른다. 토지거래허가제 대상 주택 역시 이날까지 허가를 신청했다면 이후 계약을 체결해도 기존 규정이 적용된다. 그 밖에도 이에 준하는 경우는 금융기관 여신심사위원회 심의를 통해 예외가 인정될 수 있다.

