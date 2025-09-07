장동혁 "美, 한국 향한 외교적 불만표현…李대통령 직접 나서야"

국민의힘 장동혁 대표는 7일 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여명이 이민 당국에 체포된 사건에 대해 "미국이 대한민국을 향해 가장 강력한 형태로 표현한 외교적 불만"이라고 주장했다.
장 대표는 이날 국회에서 외교통일·산업통상자원중소벤처기업위원회 등 관련 상임위원장·간사 등과 긴급회의를 열어 "왜 지금이고, 왜 굳이 이런 방식이어야 하는가에 대한 근본적 의문을 제기하지 않을 수 없다"며 이같이 말했다.
그는 "한미정상회담에서 우리가 알지 못하는 어떤 일이 있었기에 이런 일이 발생한 건지, 중국이나 북한과의 관계에 의한 것은 아닌지, 우리가 미군 기지에 대해 갑작스러운 압수수색을 벌인 데 대한 트럼프 대통령의 강한 유감 표시가 이번 사태와 전혀 관련 없는 것인지 이 대통령이 직접 답해야 한다"고 촉구했다.
그러면서 "왜 대통령이 나서야 할 장면마다 대통령은 보이지 않는 건가. 이 문제는 이 대통령이 직접 트럼프 대통령과 해결할 문제"라며 "여야가 내일이라도 필요하다면 국회의원을 미국에 보내야 할 것이다. 여당이 하지 않는다면 국민의힘이라도 하겠다"고 덧붙였다.
송언석 원내대표는 "트럼프 대통령은 이번 사태에 대해 '이민 당국이 할 일을 한 것. 나는 아는 바가 없다'고 했다. 마치 이 대통령이 트럼프 대통령을 만났을 때 특검 수사 압수수색에 대해 '내 지휘 아래 있지 않다'고 발언한 걸 되돌려준 느낌"이라고 꼬집었다.
그는 "트럼프 대통령의 경고에도 야당과 교회 원로 목사들에 대한 특검의 영장 발부와 압수수색이 이어졌다"며 "그런 분들을 압수수색 한 게 과연 트럼프 대통령과 그 주변에 있는 기독교계 중심 측근들에게 어떤 영향을 줬을까가 중요한 부분"이라고 주장했다.
또 "지금 우리에게 가장 중요한 건 미국과의 관계를 어떻게 끌고 갈 건지, 자국민 안전을 어떻게 담보하느냐는 것"이라며 "국회 차원에서 국민 안전 보장과 안전 귀환을 촉구하는 대미 서한을 발송할 것을 제안한다"고 말했다.
장 대표는 이날 회의에 앞서 LG에너지솔루션 관계자들로부터 비공개로 상황 보고를 받았다.
장 대표는 'LG에너지솔루션 측으로부터 요청받은 것이 있느냐'는 질문에 "여러 상황이 급박하게 돌아가고 있고 이런 상황에 맞춰 적절히 대응할 필요가 있어 기업 관계자들의 반응을 비공개로 듣고 있다"며 "구체적 내용은 말하기 어렵다"고 했다.
현 사태와 관련해 8일 예정된 이 대통령과의 회동에서 문제를 제기할 것이냐는 질문에는 "이 문제를 포함해 여러 상황, 국정 난맥상에 대해 대통령께 말할 기회가 있을 것"이라고 답했다.
미 이민 당국은 4일(현지시간) 조지아주 서배나의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포·구금했다. 이 대통령은 전날 이 사건의 신속한 해결을 위해 외교 당국에 총력 대응을 지시했다.
<연합>
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]