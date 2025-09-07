‘활동 중단’ 지예은, 밝은 미소와 함께 “월급 루팡 중♥”

지예은이 러블리한 미소와 함께 근황을 전했다. 지예은 SNS 캡처

건강상의 이유로 활동 중단을 선언한 배우 지예은이 밝은 미소와 함께 근황을 전했다.

6일 지예은은 자신의 SNS에 “직장인들”이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 지예은은 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들 2’ 촬영장에서 단아한 오피스룩을 입고 사원증을 목에 건 모습이었다. 또 밝은 미소와 함께 브이 포즈를 취한 모습, 티셔츠를 입은 채 거울 셀카를 찍은 모습 등을 공개했다.

건강 문제로 활동 중단을 선언해 많은 이의 걱정을 샀던 지예은의 러블리한 미소와 함께 공개한 컴퓨터 배경화면의 ‘쉿! 월급 루팡 중’이라는 문구는 대중들에게 안도감을 안기는 한편, 흐뭇한 미소를 자아냈다.

앞서 지난 8월 26일 지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 “지예은이 건강 문제로 오는 9월부터 잠정적으로 활동을 중단할 예정이다. 충분한 휴식을 취하고 회복에 전념할 것”이라고 밝혔고, 구체적인 복귀 시점은 알려지지 않았다.

다만 현재 출연 중인 방송에서는 하차하지 않고 일정 부분 소화할 예정이라고 전했다. SBS ‘런닝맨’ 측은 “당장 녹화에서 하차하는 것은 아니다. 추후 일정을 협희할 것”이라고 전했으며, ‘직장인들 2‘ 측은 “예정된 촬영을 마칠 것”이라고 알린 바 있다.

지예은은 ‘SNL 코리아’를 통해 다채로운 캐릭터를 완벽하게 소화해내며 대중적인 인기를 얻었다. 이후 ‘런닝맨’, 넷플릭스 ‘대환장 기안장’ 등에서 특유의 러블리한 밝음과 재치있는 입담리액션 등으로 예능과 광고계의 다크호스로 급부상했다.

이 같은 갑작스레 많아진 인기로 다방면의 활동 속에서도 건강을 최우선으로 두고, 각 촬영과 녹화 일정은 무리하지 않는 선에서 조정 중인 것으로 보인다. 지예은은 예정된 촬영 현장에서 SNS로 종종 근황을 전하며 팬들과 소소하게 소통을 이어오고 있다.

업계 관계자들 역시 “빠른 건강이 최우선”이라며 지예은의 회복을 바라는 한편, 근황과 복귀 여부에 지속적인 관심을 보이고 있다.

