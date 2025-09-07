일과 사랑 모두 잡은 ‘우리의 폭군♥’

공개 연애 중인 이채민과 류다인의 애정 전선은 이상 없는 것으로 확인됐다. 이채민·류다인 SNS 캡처

주말을 설렘으로 강타하고 있는 ‘우리의 폭군’ 배우 이채민이 일과 사랑 두 마리 토끼를 모두 잡았다.

연일 화제를 모으고 있는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 폭군 이헌을 맡은 이채민은 남자주인공 교체라는 난관을 딛고 안정적인 연기력과 훤칠한 비주얼을 인정받으며 안방극장을 사로잡았다.

이채민은 ‘폭군의 셰프’ 쫑파티에서 공개 연인인 배우 류다인과 똑같은 반지를 낀 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 최근 온라인 커뮤니티를 통해 두 사람의 커플링으로 추정되는 반지 사진이 올라왔다.

해당 반지는 지난 6월 류다인이 자신의 SNS를 통해 공개했던 검지에 착용한 반지와 비슷한 디자인으로 시선을 끌었다.

2000년생 동갑내기 커플인 두 사람은 지난 2023년 방영된 tvN 드라마 ‘일타 스캔들’에서 인연이 닿아 연인으로 발전했다. 이후 길거리 데이트 영상이 공개돼 열애설이 일자 두 사람은 쿨하게 인정한 바 있다.

신인이었음에도 당당하게 공개 열애를 선언한 이채민과 류다인의 애정전선은 이상 없는 것으로 확인됐다.

앞서 류다인은 한 매체를 통해 “성격이 되게 자유분방하고 숨김없는 편. 안 믿으시겠지만 되게 숨기려고 노력한 거다. 그렇게 많은 관심을 받을 줄 몰랐다”고 말하며 비하인드를 공개하기도 했다.

이채민·임윤아 주연의 ‘폭군의 셰프’는 국내뿐만 아니라 전 세계를 홀렸다. 지난달 23일 베일을 벗은 ‘폭군의 셰프’는 4회 방영 만에 시청률 11.1%를 기록하며 올해 tvN 드라마 최고 시청률을 경신하는 대기록을 세웠다.

또한 넷플릭스 글로벌 TV 시리즈 1위에 자리하는 등 넷플릭스 서비스 모든 지역에서 톱100에 이름을 올리며 무서운 기세를 보여주고 있다.

한편, ‘폭군의 셰프’는 인생 최고의 순간 과거로 타임슬립한 미슐랭 3스타 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자 왕을 만나 벌어지는 달콤살벌 생존 로맨스를 그린 작품이다. 웹소설 ‘연산군의 셰프로 살아남기’를 원작으로 한다.

