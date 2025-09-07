“올 추석 사과·배 가격 내려갈까…출하량 늘어 도매가 하락 전망”

올해 추석이 예년보다 늦게 찾아오면서 명절 대표 과일인 사과와 배 출하가 늘어 도매가격이 작년보다 낮아질 것이라는 전망이 나왔다.

서울시내 한 전통시장에 사과 등 과일이 진열되어 있다. 뉴시스

7일 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 추석 성수기 사과 출하량은 5만 4200톤, 배 출하량은 4만 2500톤으로 전년(5만 900톤, 3만 9600톤)보다 각각 6.5%, 7.2% 증가할 것으로 예상된다.

평년 대비 사과는 31.2%, 배는 4.8% 늘어날 것으로 전망됐다.

농경연은 올해 추석이 10월 6일로 지난해(9월 17일)보다 20일가량 늦어 출하량이 증가할 것이라고 분석했다.

이에 따라 추석 성수기(9월 22일∼10월 5일) 홍로(사과) 상품 도매가격(가락시장 10kg 기준)은 지난해(5만 5700원)보다 4.9% 낮은 5만 3000원 내외가 될 것으로 예상된다. 신고(배) 상품 도매가격은 7.5kg 기준 3만 4000원으로 전년보다 13.3% 하락할 것으로 전망됐다.

다만 여름철 고온 등의 영향으로 배의 정형과·대과 비율은 전년보다 줄어들 가능성이 높을 것으로 관측됐다.

농경연은 “고온으로 사과와 배 모두 과비대가 지연됐다”며 “특히 배는 정형과와 대과 비율이 전년보다 낮을 가능성이 크다”고 설명했다.

정부는 중간 크기와 작은 크기의 과일 선물세트를 확대 공급할 계획이다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

