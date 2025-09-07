'집중호우 침수' 전라선 익산-전주 오전 10시 운행 재개

7일 전북지역의 '극한 호우'로 중단됐던 전라선 익산-전주 구간 열차 운행이 3시간 40분 만에 재개됐다.

코레일은 "오늘 오전 10시부터 전라선 익산-전주 구간 열차 운행을 다시 시작한다"고 밝혔다.

전북지역에 장대비가 쏟아진 7일 전라선 익산-전주 구간 철도 선로가 물에 잠겨 있다. 연합뉴스

운행 중단은 이날 오전 6시 20분께부터 이어졌으며 그사이 코레일은 이 구간에 버스를 투입해 KTX 승객들의 불편을 최소화하는 데 주력했다.

다만 용산역을 출발해 익산역에 도착한 승객들은 버스로 전주역까지 이동한 뒤 다시 열차에 올라야 하는 불편을 감수해야 했다.

코레일은 동산역과 전주역 사이 700ｍ 구간의 선로가 물에 잠긴 것으로 파악하고, 인력과 펌프기 등을 동원해 물을 뺐다.

피해 구간의 긴급 보수 작업은 물론 시설물 점검도 마쳤다.

열차 운행은 재개됐으나 승객 안전을 위해 일부 구간 서행으로 열차가 지연될 수도 있다고 코레일은 전했다.

코레일 관계자는 "열차 이용 전 모바일앱인 코레일톡과 홈페이지를 통해 실시간 열차 운행 상황을 확인해달라"고 당부했다.

<연합>

