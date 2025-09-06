“지금 아니면 이 가격에 못 사요”…가을 특가 대전, 최대 60% 할인

유통업계가 발 빠르게 가을맞이를 준비하고 있다.

6일 업계에 따르면 롯데백화점은 '하고하우스(HAGO:HAUS)'의 국내 최대 매장을 잠실 롯데월드몰 지하 1층에 선보인다. 리뉴얼을 통해 미래 지향적인 분위기를 연출했다. 100평대 매장에 'K패션 브랜드'를 총망라했고 롯데월드몰에서만 만나볼 수 있는 단독 상품도 80여종 선보인다. 인천점에서는 프렌치 감성의 디자이너 브랜드 '루에브르(LOEUVRE)'의 신규 매장을 연다. 오픈을 기념해 14일까지 가죽 핸드백과 자켓 등 루에브르의 시그니처 인기 모델을 선착순 한정 수량에 한해 최대 50% 할인가에 판매한다. 금액대별 증정 상품도 있다.

신세계백화점은 신세계인터내셔날이 론칭한 신규 여성복 브랜드 '자아(JAAH)'의 론칭을 기념한 팝업스토어를 선보인다. 팝업은 11일까지 신세계백화점 강남점 5층에서 열린다. 팝업에서는 전 상품에 대해 15% 금액 할인을 받을 수 있다. 특히 30만 원 이상 구매한 고객에게는 '오간자 에코백'을 증정하는 프로모션도 진행한다.

현대백화점은 전국 점포에서 가을맞이 골프 테마 행사 '더현대 그린 페스타'를 연다. 무역센터점, 판교점, 중동점, 울산점 등 4개 점포에서 연중 최대 규모의 '가을 골프대전'을 진행하고 골프 의류를 최대 60% 할인 가격에 판매한다. 업계 최초로 선보인 클린뷰티 편집숍 '비클린(BeCLEAN)은 목동점·판교점·중동점·더현대 서울·커넥트현대 청주에서 '비클린 뷰티위크'를 진행한다.

롯데마트는 오는 10일까지 물가잡기 캠페인 '더 핫' 행사를 통해 제철 신선식품을 초특가에 판매한다. '이번주 핫 프라이스' 품목인 '광어회'는 행사 카드 결제 시 20% 할인한다. 광어는 출하량 감소로 8월 시세가 작년 대비 20% 상승했으나 롯데마트는 제주 지정양식장과 손잡고, 안정성 검사를 통과한 1.7kg 이상 고품질 광어를 20t(톤) 확보해 저렴하게 선보인다. 무화과, 햇밤고구마 등 주말 특가 프로모션도 준비됐다.

이마트는 트레이더스 구월점이 5일 문을 열었다. 전체 4670평 규모로 트레이더스 매장 중 최대 규모다. 올해 호주 와규어워드 그랜드챔피언을 수상한 '스탠브록'의 고품질 마블링 와규를 2주간 한정 판매하고 최고급 횟감인 붉바리회도 할인 판매한다. 13일까지 대형 요트를 전시하는 '스타보트 팝업 로드쇼'도 연다. 오픈을 기념해 10만원 이상 구매시 랜더스 장바구니를 증정하는 프로모션도 진행한다.

롯데슈퍼는 오는 10일까지 '초신선 페스타'를 열어 인기 먹거리를 중심으로 다채로운 혜택을 제공한다. 켐벨포도를 1만원도 되지 않는 가격에 선보이고 '소 LA식 갈비'는 약 40% 할인한다.

신세계프라퍼티는 스타필드 안성·수원·하남·고양에서 '2025 경기도 더 좋은소비 페스타'가 열린다. 130여 개 사회적경제조직이 참여해 플리마켓을 열어 직접 제작한 식품·생활용품·수공예품 등 다양한 상품들을 선보이는 행사다. 7일까지는 안성·수원점에서 각종 공예품과 지역 먹거리를 판매하고 가수 고유진의 특별공연, 마술쇼 등도 펼쳐진다.

신세계사이먼은 시흥프리미엄아울렛에서 '지붕없는 야외조각 전시 페스타'가 열린다. 크라운해태그룹 아트밸리와 협업해 국내 유명 조각가들의 작품 약 30점을 아울렛 야외 공간에 전시하는 '아트 리테일' 프로젝트로, 김태수 작가의 'ECO FLOWING', 이강훈 작가의 'DEAR MY HERO', 서승원 작가의 'LOVE' 등이 있으며, 쇼핑 공간을 예술 정원으로 꾸며 고객에게 새로운 문화적 경험을 제공한다.

쿠팡은 가을 시즌을 맞아 주방을 새롭게 단장하려는 고객들을 위해 '하반기 주방 페어 SALE(세일)'을 연다. 하반기 최대 규모의 주방용품 할인 행사로 바겐슈타이거 등 대표 쿡웨어 브랜드부터 락앤락, 글라스락 등 밀폐용기 브랜드를 포함해 29개의 인기 브랜드가 참여하며 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

롯데온은 오는 14일까지 최대 규모 뷰티 행사 '뷰티 세일 라인업(뷰세라)'를 진행한다. 행사 기간 매일 오전 10시 선착순 1만 명에게 뷰티 전용 쿠폰을 지급한다. 6일과 7일은 12% 중복쿠폰, 10% 카드 할인을 적용받을 수 있는 SK-II와 입생로랑 오픈런이 준비됐다. 7일까지는 키즈 인기 브랜드별 특가를 제안하는 '키즈런 원브랜드'를 진행하며 최대 55% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 6일에는 탑텐·폴햄키즈, 7일에는 내셔널지오그래픽 키즈 제품을 대폭 할인한다.

G마켓은 8일 LG생활건강과 원데이 특가 프로모션 '올인'을 진행한다. 본행사에 앞서 7일까지 '30% 중복쿠폰' '25% 중복쿠폰' 발행 등 티저 프로모션을 진행한다. 본행사에서는 G마켓 단독 에디션 10종과 100여개 특가상품을 연중 최저가로 판매한다. 1천만원 상당의 골드바 등 푸짐한 경품 이벤트도 준비했다.

11번가는 간편식 할인 행사 '맛있는 인기 간편식 특집' 기획전을 7일까지 진행한다. 라면·스낵·즉석밥·국물요리 등 다양한 품목에서 인기 상품을 엄선해 최대 15% 할인가에 선보인다. '삼양 까르보불닭볶음면' 등 상온보관 간편식부터 '투다리 김치전골', '맘스터치 겉바속촉 시그니처 순살치킨' 등 인기 레스토랑 간편식, '마켓로드 양평해장국', '미스타셰프 육개장' 등 냉장/냉동 간편식까지 다양하게 만나볼 수 있다.

