현대차 노조 “정년 64세·순이익 30% 성과급”… 사측 “합의점 찾자”

현대자동차 노조와 HD현대중공업 노조가 올해 임금 및 단체협약 교섭과 관련해 예고대로 사흘 연속 부분 파업을 했다.

현대차 노조(금속노조 현대차지부)는 지난 3~4일 2시간씩에 이어 5일 4시간 파업에 들어갔다. 이날 오후 7시 50분에는 울산공장 본관 앞에서 문화제 형태의 집회도 연다.

HD현대중공업 노조가 3일 임협 난항으로 2025년 7번째 부분 파업을 벌였다. 조합원들이 울산 본사 조선소에서 집회하는 모습. 연합뉴스

현대차 노사는 그동안 20차례 교섭했으나 임금 인상 규모와 정년 연장 여부 등을 놓고 의견차를 좁히지 못하고 있다.

사측은 지난달 월 기본급 8만7000원 인상, 성과급·격려금 350%+1000만원, 주식 10주 지급 등을 포함한 안을 제시했지만, 노조는 조합원 기대를 충족하기에 부족하다며 거부했다.

노조는 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외), 작년 순이익의 30% 성과급지급, 최장 64세로 정년 연장, 주 4.5일제 도입, 상여금 인상 등을 요구하고 있다.

본 교섭은 지난 2일을 마지막으로 차후 일정조차 아직 잡지 못한 가운데 주요 쟁점에 대한 노사의 입장차가 커 노조의 추가 파업 가능성이 있다.

노사는 이번 주말 실무교섭을 통해 본교섭 재개 여부와 재개 시점 등을 결정할 예정이다.

이동석 현대차 대표이사는 이날 사내 담화문을 통해 "회사가 핵심 쟁점에서 전향적 제시를 결단했음에도 노동조합이 끝내 파업의 길을 선택해 유감"이라며 "회사의 제시안이 부족했다면 추가적 교섭을 이어가며 합의점을 모색하는 것이 38년 노사관계에 걸맞은 모습"이라고 밝혔다.

그러면서 "단순히 현재의 이익과 안위에 매몰돼 있기보다는 현대차가 미래에도 영속할 수 있도록 현명한 판단을 당부드린다"며 "회사는 조속히 교섭을 재개하고 남은 쟁점 사항들에 대해 최선을 다해 합의를 이끌어 낼 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

지난 3일 울산시 북구 현대자동차 울산공장 본관 앞에서 현대차 노조의 총파업 결의대회가 열리고 있다. 연합뉴스

HD현대중공업 노조도 5일 7시간 부분파업을 이어갔다.

HD현대중 노조는 이날 오후 10차 중앙쟁의대책위원회 회의를 열고 오는 9∼12일에도 하루 7시간 파업에 들어가기로 결정했다.

12일에는 HD현대 계열사 노조와 합동으로 경기도 성남 소재 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)를 방문하는 등 상경 투쟁한다.

HD현대중 노사는 지난 7월 잠정합의안을 도출했지만 조합원 투표에서 부결됐다. 이후 4일까지 8차례 더 교섭했지만 임금 인상 규모와 방식을 두고 평행선을 달리고 있다.

HD현대중과 HD현대미포의 합병과 싱가포르 법인 설립도 새 쟁점으로 떠오르고 있다.

노조는 합병 발표 이후 전환 배치 등을 우려하며 줄곧 고용안정 협약서 작성을 요구하는 반면, 사측은 우려할 사안이 아니라는 입장을 고수하고 있다. 노조는 사측이 조속히 추가 안을 제시하지 않으면 파업 수위를 높이겠다고 예고했다.

노조는 이날 중앙쟁대위 소식지를 통해 "다음 주도 추가 제시안 없이 교섭이 진행된다면 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 집중 투쟁할 것"이라며 "투쟁 수위를 계단식으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다. HD현대중 노사는 오는 9일 23차 교섭을 진행할 예정이다.

김기환 기자 kkh@segye.com

