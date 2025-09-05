김민석, 오늘(5일) ‘부친상’ 비보…“큰 슬픔에 잠겨”

배우 김민석이 부친상을 당했다. 김민석 SNS 캡처

배우 김민석이 부친상을 당한 것으로 전해져 안타까움을 샀다.

5일 한 연예 매체에 따르면 김민석의 부친이 이날 향년 57세로 별세했다고 보도했다.

보도에 따르면 김민석은 포항으로 내려가 빈소를 지키고 있으며 부친의 별세에 크게 슬퍼하고 있는 것으로 전해졌다. 장례를 준비 중이며 빈소는 포항시민장례식장에 마련됐다. 발인은 이틀 뒤인 7일 오전 8시 30분 예정인 것으로 밝혀졌다. 장지는 포항시립화장장이다.

엠넷 오디션 ‘슈퍼스타K’로 대중들에게 처음 얼굴을 알리며 본격적인 연예계 생활을 시작한 김민석은 드라마 ‘닥치고 꽃미남밴드’를 통해 연기 활동을 나섰다. 이후 드라마 ‘후유증’, ‘후아유-학교 2015’에 연이어 출연하면서 귀여운 매력과 안정적인 연기력을 통해 점차 연기 범위를 넓혀 나갔다.

배우 김민석. 김민석 SNS 캡처

이어 드라마 ‘뷰티 인사이드’, ‘태양의 후예’를 통해 큰 인기를 얻으며 대중에게 존재감을 확실하게 각인시켰다. 더 성숙해진 모습으로 ‘청춘시대 2’, ‘이번 생은 처음이라’, ‘도시남녀의 사랑법’ 등 다작에 출연하면서 현실에 있을 법한 캐릭터를 생생하게 그려내 믿고 보는 배우로 도약에 성공했다.

최근에는 ‘미스터 플랑크톤’, 티빙 시리즈 ‘샤크:더 스톰‘, 영화 ‘노이즈’ 등에 출연해 활약했으며, 현재는 이준호, 김민하와 함께 tvN 드라마 ‘태풍상사’를 촬영 중인 것으로 알려졌다.

