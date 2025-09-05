푸조, 전국 전시장서 고객대상 스마트 하이브리드 전 라인업 시승회 개최

사진=스텔란티스코리아 제공

푸조가 올 가을 도심 속 일상에 색다른 즐거움과 스마트한 효율을 선사하는 스마트 하이브리드 라인업 알리기에 나선다고 5일 밝혔다.

오는 30일까지 전국 푸조 전시장에서 푸조의 최신 전동화 기술이 적용된 ‘올 뉴 3008 스마트 하이브리드’와 ‘408 스마트 하이브리드’, ‘308 스마트 하이브리드’ 대상으로 시승행사를 진행한다.

이번 시승행사는 푸조가 제안하는 세련되고 효율적인 주행의 즐거움이 일상에 기분 좋은 변화를 가져올 수 있다는 메시지를 전달하고자 기획됐다.

푸조의 스마트 하이브리드 시스템은 배터리 규격상 마일드 하이브리드(MHEV)로 분류되지만, 전기 모터를 기어박스에 통합한 독창적 설계와 48V 배터리를 조합해 순수 전기 주행이 가능한 것이 특징이다.

도심 환경에서는 전체 주행 시간의 약 50%를 전기 모드로 소화할 수 있어 전기차 수준의 정숙성과 매끄러운 주행 감각, 그리고 연료비 절감 효과를 동시에 제공한다.

특히, 올해 선보인 푸조의 스마트 하이브리드 라인업은 고객의 개성과 라이프스타일에 맞춘 다양한 선택지를 제공한다.

해치백에서부터 크로스오버 세단, 패스트백 SUV에 이르기까지 남다른 취향과 차별화된 감각을 추구하는 고객들의 기대를 충족시킨다.

프렌치 디자인 특유의 감각과 스마트 하이브리드만의 효율성을 결합해, 도심 주행부터 주말 레저까지 다양한 요구에 걸맞은 드라이빙 경험을 선사한다.

스마트 하이브리드의 대표 주자인 올 뉴 3008은 푸조의 차세대 전동화 플랫폼 STLA 미디엄을 최초 적용한 모델로, 프렌치 감각의 정수를 보여주는 유려한 패스트백 SUV다.

혁신적인 ‘파노라믹 아이-콕핏(i-Cockpit®)’과 21인치 커브드 디스플레이(GT 트림)를 탑재해 미래지향적인 주행 환경을 경험할 수 있다.

지난 6월 출시된 408 스마트 하이브리드는 쿠페의 우아함과 SUV의 실용성을 결합한 독창적인 패스트백 크로스오버로, 역동적인 디자인과 민첩한 주행감으로 도로 위에서 강한 존재감을 발휘한다.

국내 스마트 하이브리드의 첫 주자였던 308은 푸조의 정통 해치백 모델로, 엔진과 전기모터 합산 최고출력 145마력의 충분한 성능과 복합연비 15.2km/L의 동급 최고 수준 효율로 합리적인 선택지를 원하는 고객에게 적합하다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 “푸조 스마트 하이브리드 라인업은 프렌치 감성과 전동화 기술을 결합해 스타일과 효율, 주행 즐거움을 동시에 제공하는 모델”이라며, “고객들이 프랑스만의 감각적인 라이프스타일과 오감을 만족시키는 드라이빙 경험을 느껴보시길 바란다”고 말했다.

한편, 푸조는 고객의 초기 비용 부담을 완화하기 위해 합리적인 금융 프로그램도 운영하고 있다. 고객들은 유예 할부 상품을 통해 월 30만 원대부터 부담 없이 푸조 스마트 하이브리드 차량을 운용할 수 있다(할부기간 및 조건, 차량에 따라 상이).

또한, 국내 출시한 모든 푸조 스마트 하이브리드 차량은 2종 저공해차 인증을 획득해 각종 공영 주차장 및 혼잡통행료 감면 혜택을 누릴 수 있다. 연간 자동차세가 21만원대에 불과해 차량 보유의 부담이 적다는 점도 매력적이다.

푸조 스마트 하이브리드 시승행사는 전국 13개 푸조 및 스텔란티스 브랜드 하우스 전시장에서 진행된다. 시승은 푸조 공식 홈페이지에서 신청하거나 전국 전시장을 방문하면 된다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]