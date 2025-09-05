김건희특검, 한덕수 9일 소환조사…‘서희건설 맏사위’ 박성근 임명 경위 확인

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 ‘매관매직 의혹’ 등을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 한덕수 전 국무총리를 9일 소환조사한다.

김형근 특검보는 5일 정례 브리핑에서 “한 전 총리에게 9일 오전 10시 참고인 신분으로 특검에 출석할 것을 요구하는 출석 요구서를 이날 송부했다”고 밝혔다.

김 특검보는 “반클리프 앤 아펠 목걸이 등 서희건설의 귀금속 공여 의혹 사건과 관련해 박성근 전 국무총리 비서실장이 임명된 경위를 확인하는 차원”이라고 밝혔다.

이봉관 서희건설 회장은 앞서 특검에 윤석열 전 대통령이 취임한 2022년 3월 김씨를 직접 만나 6000만원대 반클리프 앤 아펠 등 고가의 귀금속들을 건넸다고 자수한 바 있다. 그는 그 대가로 맏사위인 박성근 전 검사의 인사를 청탁했다고 특검에 진술했다. 실제 같은 해 6월 박 전 검사는 한 전 총리의 비서실장으로 임명됐다.

특검은 지난달 서희건설 압수수색에 이어 관련자들을 소환하며 수사를 진행하고 있다. 지난 2일에는 이 회장과 박 전 실장을 불러 조사했다.

김 특검보는 또 “한학자 통일교 총재로부터 8일 출석 요청에 대한 불출석 사유서가 이날 오전 제출됐다”며 “특검은 11일 오전 10시에 출석할 것을 요구하는 2차 출석 요구서를 이날 우편으로 송부했다”고도 했다. 한 총재는 3일 서울아산병원 특실에 입원해 심장 관련 시술을 받고 현재 병원에서 회복 중인 것으로 알려졌다. 특검은 김씨가 2022년 4∼7월 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 윤영호(구속기소) 통일교 전 세계본부장으로부터 그라프 다이아몬드 목걸이 등 금품을 수수한 의혹도 수사하고 있다.

김 특검보는 민중기 특검이 개인적 친분이 있는 한 총재의 변호인을 지난주 면담했다는 논란에 대해선 “특검의 모든 구성원들이 본질적 의혹의 실체를 밝히기 위해 각자의 영역에서 혼신의 노력을 기울이고 있다”면서 “우려와 지적들을 잘 세겨서 각별히 유념하고 성찰의 계기로 삼아 모든 면에서 더욱 완벽한 수사가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

특검은 이날 오전 대통령경호처와 국가교육위원회 사무실에 대한 압수수색도 진행했다.

경호처 압수수색은 이른바 ‘해군선상 파티 의혹’을 확인하는 차원이다. 특검팀은 김씨와 김성훈 전 대통령실 경호처 차장이 경호처를 동원해 해군 지휘정 내에서 선상 파티를 벌였다는 의혹을 수사 중이다. 김씨와 김 전 차장에게는 대통령 등의 경호에 관한 법률 위반(직권남용 금지) 혐의가 적용됐다.

이배용 전 국가교육위원장은 윤석열정권 초 김씨에게 10돈짜리 금거북이 등을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 받는다. 다만 영장에 적시된 피의자는 윤 전 대통령과 김씨, 김씨의 모친 최은순씨 등으로 전해졌으며, 이 위원장은 피의자가 아닌 참고인으로 적시된 것으로 알려졌다.

유경민 기자 yookm@segye.com

